Durante l’edizione delle 20 del Tg1, Carlo Conti ha interrotto il normale svolgimento del telegiornale per rivolgere a Giorgia Cardinaletti una proposta inaspettata: “Potresti co-condurre la serata finale del Festival con me?”. La giornalista, visibilmente sorpresa, ha replicato: “Prego? Non è uno scherzo?”. Dopo un attimo di incredulità, ha accettato con un semplice “Sì, grazie… non so che dire”. L’annuncio riguarda la finale del Festival di Sanremo 2026, in programma sabato 28 febbraio, che vedrà sul palco Carlo Conti, Laura Pausini e la stessa Cardinaletti.

Un invito in diretta che unisce informazione e spettacolo

L’idea di coinvolgere un volto istituzionale del Tg1 nella conduzione della serata conclusiva rappresenta un’operazione che fonde rigore giornalistico e intrattenimento. La scelta di Cardinaletti, volto noto e autorevole dell’informazione Rai, conferisce alla finale un tono istituzionale, pur mantenendo l’appeal popolare tipico del Festival.

Il contesto della 76ª edizione del Festival

Sanremo 2026 si svolge al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. Carlo Conti ricopre il ruolo di conduttore e direttore artistico, affiancato da Laura Pausini in tutte le serate. La finale, prevista per sabato 28, vedrà la co-conduzione di Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti, secondo quanto confermato da diverse testate.

Al momento non risultano conferme ufficiali da parte della Rai o della produzione del Festival, ma la notizia è stata riportata da testate autorevoli che ne confermano la veridicità.

Chi è Giorgia Cardinaletti

Giorgia Cardinaletti è una giornalista professionista e volto storico del Tg1, il telegiornale più seguito della televisione italiana. La sua presenza sul palco dell’Ariston rappresenta un passaggio significativo dal racconto dell’attualità all’intrattenimento di prima serata.