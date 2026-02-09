Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole previste dal 16 al 20 febbraio in prima visione assoluta rivelano che Roberto Ferri si mostrerà disperato dopo aver appreso la terribile notizia dell'incidente che vede coinvolta sua figlia Cristina.
Intanto Eduardo deciderà di stravolgere la sua vita e di chiudere definitivamente i conti con Angelo per poter dedicarsi alla sua famiglia mentre Micaela riceverà una durissima ramanzina da Michele.
Roberto Ferri disperato: anticipazioni Un posto al sole dal 16 al 20 febbraio
Roberto e Marina si ritroveranno a festeggiare un importante traguardo dal punto di vista professionale, quando la loro serenità verrà stravolta da una notizia del tutto inaspettata.
Ferri scoprirà che sua figlia Cristina è stata coinvolta in un terribile incidente stradale e resterà a dir poco sconvolto.
L'uomo si mostrerà distrutto al capezzale di sua figlia, mentre i medici interverranno subito per cercare di evitare il peggio.
Il quadro clinico di Cristina desterà grande preoccupazione, ma Ferri non perderà le speranze e nel giro di qualche giorno riceverà delle buone notizie.
La ragazza, dopo il grande spavento, comincerà a mostrare dei chiari segnali di ripresa e verrà dimessa dall'ospedale, pronta a iniziare il suo soggiorno presso l'abitazione di Marina e Roberto a palazzo Palladini.
Eleanor pronta a partire ed Eduardo stravolge la sua vita nei prossimi episodi di Un posto al sole
Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole dal 16 al 20 febbraio, inoltre, rivelano che Eleanor annuncerà la sua imminente partenza da Napoli per tornare di nuovo alla sua vita negli Stati Uniti d'America. Un duro colpo da accettare per Raffaele, dato il feeling speciale che in queste settimane era nato con la donna.
Intanto Eduardo, dopo aver messo a segno quel colpo assieme alla banda di Stella, deciderà di stravolgere la sua vita e chiudere definitivamente con il passato.
L'uomo, quindi, chiuderà i conti con Angelo piazzando la refurtiva da un ricettatore ma gli chiede di continuare a lavorare come elettricista per lui. crederà così di essere al sicuro, ma qualcosa potrebbe andare storto.