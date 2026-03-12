La conduttrice Enrica Bonaccorti è scomparsa oggi, giovedì 12 marzo, all’età di 76 anni. La sua dipartita avviene dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. In questo momento di dolore, assume un significato ancora più profondo il suo legame con Renato Zero, suggellato da un gesto pubblico avvenuto lo scorso 25 gennaio durante il concerto al Palazzo dello Sport di Roma.

Un abbraccio che testimonia storia e amicizia

Durante la seconda tappa del tour “L’Orazero”, Renato Zero ha interrotto la sua esibizione per scendere tra il pubblico e abbracciare calorosamente Enrica Bonaccorti.

La conduttrice era seduta in platea, accompagnata dalla figlia Verdiana. Il gesto, accompagnato dalle parole “Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché”, ha profondamente commosso i presenti, rappresentando un momento di grande intensità emotiva. Questo gesto ha testimoniato un legame che affonda le sue radici negli anni Settanta, un periodo in cui i due vissero una storia d’amore che, nel tempo, si è trasformata in una solida e duratura amicizia.

Il ricordo di un momento speciale

Visibilmente emozionata, Bonaccorti rispose all’abbraccio con parole cariche di affetto, dichiarando: “Questo uomo mi ha rubato il cuore per sempre”. Qualche giorno dopo, ospite nella trasmissione “La Vita in Diretta”, la conduttrice raccontò con viva emozione: “Mi ha fatto sentire una rockstar”.

Con queste parole, ha sottolineato la vicinanza e il sostegno che Renato Zero le ha offerto in un periodo particolarmente difficile della sua vita.

Il gesto di Renato Zero rimane un potente simbolo di affetto e solidarietà tra due figure amate del panorama televisivo e musicale italiano, un ricordo indelebile che va oltre la cronaca.

La carriera di Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti è stata una nota conduttrice televisiva italiana, apprezzata per la sua lunga e significativa carriera che l’ha vista protagonista sia in Rai che in Mediaset. La sua presenza sul piccolo schermo ha segnato diverse generazioni di spettatori, grazie a programmi di successo e a uno stile sempre riconoscibile e diretto, che l’hanno resa un volto amato della televisione italiana.