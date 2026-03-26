Oggi, 26 marzo, è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Sara Gaudenzi ha fatto la sua scelta. Dopo una serie di tensioni, la ragazza ha chiesto ad Alessio Rubeca di conoscersi meglio fuori e lui ha accettato. In queste ore Lorenzo Pugnaloni ha svelato come starebbero andando le cose lontano dai riflettori: i due starebbero ancora insieme e tra non molto dovrebbero essere ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo.

Sara lascia Uomini e donne dopo sette mesi

Il 26 marzo si è concluso il percorso di Sara a Uomini e donne, o meglio è il giorno in cui è andata in onda l'ultima puntata alla quale la ragazza ha partecipato.

A distanza di circa sette mesi dal suo esordio nel cast (all'inizio era corteggiatrice di Flavio, poi le stato offerto il trono), Gaudenzi è andata via in coppia.

La scelta della tronista è avvenuta senza preavviso e dopo una serie di attacchi che ha ricevuto da entrambi gli opinionisti: Sara ha deciso di chiedere ad Alessio di frequentarsi fuori dallo studio, lui ha accettato e hanno ballato sotto la cascata di petali rossi che nel dating-show simboleggia l'inizio di un nuovo amore.

Le novità dopo l'uscita dal programma

La puntata di Uomini e donne del 26 marzo è stata registrata un paio di settimane fa, quindi Sara e Alessio hanno avuto modo di approfondire la conoscenza lontano dalle telecamere.

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni sui social, la tronista e il corteggiatore sarebbero ancora fidanzati e a breve dovrebbero rilasciare un'intervista esclusiva a Silvia Toffanin.

Esattamente come è accaduto a tutte le altre coppie che si sono formate nel dating-show, anche Guadenzi e Rubeca dovrebbero essere ospiti a Verissimo dopo la messa in onda della scelta.

Le critiche dei telespettatori

Il trono di Sara sembra non aver fatto breccia nel cuore del pubblico, anzi moltissimi fan contavano i giorni che mancavano alla sua conclusione.

"Finalmente è finita", "Ci siamo sorbiti piagnistei e litigi inutili per sette mesi, meriteremmo un premio", "Era ora", "Uno dei troni più brutti di sempre", "Piaceva solo a Maria", "Siamo liberi? Non mi sembra vero", "Non la sopportavo più", "Il supplizio è finito", si legge su X in queste ore.