Il satellite consolida la propria presenza nel panorama televisivo italiano, affermandosi come una delle principali modalità di ricezione attraverso la piattaforma gratuita Tivùsat. Al 13 marzo 2026, Tivùsat offre agli utenti l’accesso a oltre 130 canali gratuiti, di cui settanta disponibili in alta definizione (HD). Diversi canali sono già trasmessi in ulteriore qualità Ultra HD o 4K, segnando un passo avanti considerevole nella fruizione di contenuti audiovisivi domestici.

Uno degli aspetti che contribuisce all’aumento della diffusione della televisione satellitare deriva dalla copertura territoriale completa, fattore che la distingue dalla televisione terrestre.

Quest’ultima, infatti, può ancora incontrare limiti di ricezione in alcune zone, principalmente a causa della conformazione geografica. La soluzione satellitare, invece, assicura una diffusione senza interruzioni su tutto il territorio nazionale, rendendo l’offerta televisiva accessibile anche nelle aree più remote.

Qualità di fruizione e vantaggi tecnologici della TV satellitare

Un ulteriore punto di forza della piattaforma riguarda la qualità del segnale audio e video. Le trasmissioni via satellite consentono una stabilità superiore e una resa visiva nettamente migliorata rispetto ad altre tecnologie. La disponibilità di numerosi canali in alta definizione offre agli spettatori immagini più definite e colori particolarmente realistici.

L’introduzione dei canali in Ultra HD o 4K eleva l’esperienza visiva a nuovi standard di immersione, soprattutto durante la visione di eventi sportivi, documentari naturalistici e produzioni cinematografiche.

L’offerta non si limita ai canali italiani: Tivùsat comprende anche decine di canali esteri, arricchendo l’esperienza multilingue e culturale. Questa capillarità va di pari passo con l’evoluzione dei dispositivi da salotto: i televisori e i decoder di ultima generazione supportano in modo sempre più integrato l’accesso alla tv satellitare, alla tv terrestre digitale e ai servizi di streaming. Il cosiddetto “decoder universale” permette la gestione centralizzata di tutte queste piattaforme, semplificando la fruizione anche per gli utenti meno esperti.

Storia e sviluppo di Tivùsat: dai primi esperimenti al boom odierno

La crescita dell’offerta Tivùsat si inserisce nel solco di una storia già trentennale nella trasmissione satellitare in Italia. Dopo i primi esperimenti condotti da Raisat negli anni Novanta, si sono succedute le esperienze di Tele+, Stream e Sky, piattaforme che hanno introdotto il pubblico italiano ai vantaggi della televisione trasmessa via satellite. La nascita di Tivùsat ha rappresentato la svolta nella disponibilità gratuita di canali, sia pubblici che privati, italiani e internazionali.

L’attuale superamento dei 130 canali gratuiti su Tivùsat è indicativo della vitalità di questa modalità di fruizione, spinta non solo dalla quantità ma dall’elevata qualità dell’offerta e dalla sua costante modernizzazione.

L’estensione della copertura, la stabilità del segnale e la possibilità di accesso universale si traducono in un servizio capillare che garantisce l’accesso a milioni di telespettatori italiani alla totalità dell’offerta televisiva senza costi aggiuntivi, con livelli tecnici allineati agli standard europei più avanzati.