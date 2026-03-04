La cantante BigMama conferma di trovarsi ancora bloccata a Dubai, insieme ad altri cittadini italiani, a causa della chiusura dello spazio aereo. La notizia è stata diffusa attraverso un breve messaggio pubblicato sui social media: “Noi siamo ancora qui”. Questa comunicazione giunge a distanza di alcuni giorni dal suo precedente appello, diffuso in lacrime, in cui aveva espresso profonda terrore per i missili avvertiti sopra la sua testa.

Il contesto dell’emergenza

La situazione di criticità è precipitata a seguito dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele nei confronti dell’Iran, seguito dalla risposta di Teheran che ha interessato anche gli Emirati Arabi Uniti.

Le autorità locali hanno quindi disposto la chiusura dello spazio aereo. Di conseguenza, il volo di BigMama, in partenza da Malè, è stato dirottato. L’artista si trova ora ospite in un hotel nei pressi di Dubai. In precedenza, la rapper aveva descritto la paura condivisa con numerosi connazionali, affermando: “Sentiamo i missili sulla testa”, e aveva sollecitato “muovere tutte le forze possibili” per facilitare il rientro in patria.

Un nuovo appello silenzioso

Con il recente post “Noi siamo ancora qui”, BigMama ribadisce la sua attuale condizione di isolamento e incertezza. Il messaggio, pur nella sua brevità, mira a mantenere alta l’attenzione sulla situazione dei molti italiani ancora bloccati negli Emirati Arabi.

Al momento, non sono emersi nuovi dettagli riguardo a piani di evacuazione o sviluppi diplomatici.

Non risultano, al momento, conferme indipendenti su sviluppi concreti per il rientro dei connazionali, né piani ufficiali annunciati dalle autorità italiane o emiratine.

Chi è BigMama

BigMama, il cui vero nome è Marianna Mammone, è una rapper e cantautrice italiana. È riconosciuta per il suo stile diretto e per l’attenzione a temi quali la body positivity e l’inclusività. Nel 2024 ha pubblicato il suo primo album in studio, intitolato “Sangue”, e ha collaborato con artisti del calibro di Alessandra Amoroso.