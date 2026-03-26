Il mondo dello spettacolo celebra la lieta notizia: Briga, cantante italiano, e Arianna Montefiori, apprezzata attrice televisiva, sono diventati genitori. La coppia ha annunciato con grande gioia la nascita della loro primogenita, Allegra, condividendo un tenero scatto che li ritrae insieme alla neonata. L’annuncio è stato accompagnato da una dolce dedica, che esprime l’intensità del loro legame e la felicità per questo nuovo, significativo capitolo della loro vita familiare. L’arrivo di Allegra rappresenta la realizzazione di un sogno a lungo coltivato, come la coppia ha avuto modo di raccontare.

Il percorso verso la genitorialità: tra amore e sfide

La storia d’amore tra Briga e Arianna Montefiori, iniziata nel 2019 e culminata nel matrimonio celebrato nel 2021, ha raggiunto ora un traguardo fondamentale con la nascita della figlia. La coppia aveva già condiviso pubblicamente la notizia della gravidanza nel novembre del 2025, durante un’intervista televisiva, a Verissimo, dove aveva anche aperto il proprio cuore sulle difficoltà incontrate nel cammino verso la genitorialità. "Erano tanti anni che stavamo provando a realizzare il nostro sogno di creare una famiglia. Abbiamo fatto dei controlli da cui non sono risultati problemi, per cui abbiamo deciso di chiedere un piccolo aiuto alla medicina.

Abbiamo fatto il primo step, quello meno invasivo, ed è andato bene"

La gravidanza gemellare e la resilienza di Arianna

Durante il delicato percorso della gravidanza, Arianna Montefiori ha rivelato un dettaglio toccante: inizialmente, la gravidanza era gemellare. "Purtroppo un feto si è riassorbito". Un momento doloroso come aveva spiegato Montefiori: "Io mi sentivo già mamma di due bambini. Quando dall’ecografia ho visto che uno dei due non aveva più battito, sono stata male. Poi mi hanno spiegato che è una cosa che succede spesso e che se avessi fatto gli esami più avanti magari non l'avrei mai saputo che la gravidanza era partita gemellare. Quindi oggi c'è un angioletto che ci protegge".

Arianna Montefiori: carriera e vita privata

Arianna Montefiori è un’attrice romana, figlia del celebre attore Luigi Montefiori. La sua formazione artistica è iniziata nel mondo della danza, dove si è diplomata in danza moderna e contemporanea. Successivamente, ha intrapreso la carriera di attrice, conquistando il pubblico con il ruolo di Valentina Valpreda nella fortunata serie televisiva ‘Che Dio ci aiuti’. Il suo talento l’ha portata a recitare anche in altre produzioni di successo come ‘L’isola di Pietro’ e ‘Il paradiso delle signore’. Dal 2019, la sua vita privata è legata a quella del cantante Briga, con cui ha pronunciato il fatidico “sì” nel 2021. La nascita della piccola Allegra segna ora un nuovo e gioioso capitolo nella vita personale e professionale dell’attrice, arricchendo ulteriormente il suo percorso.