Nei nuovi episodi di Forbidden Fruit, Yildiz Yilmaz (Eda Ece) comunicherà a Nadir Kılıç (Hakan Karahan) di non volerlo più sposare, dopo aver accettato la sua proposta di matrimonio. Dopo essere stato lasciato, l’uomo metterà alle strette Ender Celebi (Şevval Sam), per obbligarla a far cambiare idea alla sua amica Yildiz.
Yildiz divorzia dal marito, Leyla fa credere ad Halit di aver abortito
Yildiz riuscirà a divorziare dal marito Halit con l’aiuto dell'avvocato Kaya, dopo aver scoperto che la tradisce con la nuova segretaria Leyla. A quel punto, Yildiz lascerà villa Argun e si trasferirà nella casa che Halit acquisterà per loro figlio Halitcan.
Ben presto, Nadir, il peggior nemico di Halit, stupirà Yildiz, facendole una proposta di matrimonio che verrà prontamente rifiutata. Nel contempo, Leyla per riconquistare Halit, gli farà credere di aspettare un bambino da lui, ma il suo piano non funzionerà. A quel punto, su suggerimento di Sahika, la ragazza dirà ad Halit di aver abortito, precisandogli di non aver affatto tentato di riavvicinarlo a lei con la gravidanza.
Ender sospetta che Leyla abbia finto di essere incinta
Appena Sahika le farà sapere che Leyla è in dolce attesa, Yildiz accetterà di sposare Nadir durante una cena, il quale le regalerà un anello sempre nel corso della serata. Dopo aver capito di aver preso una decisione affrettata soltanto a causa della gelosia per l’ex marito Halit, Yildiz spiazzerà Nadir, mettendo fine al loro fidanzamento lampo.
Nel contempo, Ender sospetterà che Leyla abbia inscenato la gravidanza, appena verrà a conoscenza che l’ha interrotta di sua spontanea volontà. Sempre a proposito di Ender, farà i conti con la furia di Nadir, che la ricatterà costringendola a incoraggiare Yildiz a diventare sua moglie.
Riepilogo: Nadir ha acquistato una quota della Holding Argun
In precedenza, dopo essere giunto a Istanbul per portare a termine la sua vendetta contro Halit, Nadir è riuscito ad acquistare una quota della Holding Argun, diventando suo socio alla pari. Successivamente, Nadir ha continuato a farla pagare ad Halit, affidando a Ender la gestione degli affari dell’azienda.