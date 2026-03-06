Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la festa di fidanzamento a Villa Argun si trasformerà nel momento della definitiva umiliazione per Halit. Dopo aver rivelato le origini di Yigit, Sahika deciderà di sferrare l’ultimo colpo chiamando a sé Lila. Davanti a tutti gli invitati, la donna annuncerà che il ragazzo è in realtà il marito della giovane Argun, svelando un matrimonio celebrato in segreto.

Sahika e la festa delle rivelazioni: Yigit al centro del piano

La festa di fidanzamento tra Sahika e Halit si trasformerà nella “festa delle rivelazioni”.

Perché la donna non riunirà i suoi affetti più cari e quelli di Halit per celebrare un lieto evento, ma per seminare solo zizzania. In fondo, sa che Halit non la ama e che vuole tornare con Yildiz, ma vorrà fargli vedere che è circondato da tante persone traditrici.

Farà tanti annunci, pronti ad affossare l’equilibrio già abbastanza precario della famiglia Argun e al centro delle dinamiche ci sarà sempre Yigit.

Sahika svela tutto: ‘Yigit è il figlio di Kaya ed Ender’

La prima bomba che Sahika lancerà riguarderà l’identità del padre di Yigit. Da tempo, il ragazzo le ha chiesto aiuto per scoprirla e, finalmente, può rivelargliela. Il padre del giovane è suo fratello Kaya. “Yigit è mio nipote”, dirà Sahika con una sorta di sfrontatezza, davanti ai sorrisi increduli del ragazzo e del fratello.

Ma non finirà qui, perché, guardando Halit dritto negli occhi, gli rivelerà che la madre di Yigit è Ender. L’incredulità imperverserà nella stanza. Halit non potrà credere alle sue orecchie e lo stesso accadrà a Kaya.

Sahika annuncia che Yigit è il marito di Lila

Nell’apice dello stupore, Sahika colpirà ancora. “Oh, scusatemi tanto. Ho dimenticato un piccolo dettaglio”, dirà la ragazza e poi, rivolgendosi a Lila, aggiungerà: “Tesoro, posso rubarti un secondo?”. La inviterà ad avvicinarsi a lei e Yigit inizierà a tremare, perché immaginerà che cosa voglia fare Sahika. “E allo stesso tempo, Yigit è il marito di Lila”, dirà Sahika.

Halit farà fatica a reggere all’ennesima notizia scioccante: un’altra sua figlia si è sposata di nascosto — Zehra aveva sposato Sinan, l’amante di Ender. Sarà difficile digerire la cosa, come reagirà?