Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la festa di fidanzamento a Villa Argun diventerà il palcoscenico per la definitiva vendetta di Sahika. Davanti a tutti gli invitati e a un ignaro Halit, la donna prenderà la parola per rivelare l’identità dei genitori di Yigit. Dopo aver confermato che il ragazzo è figlio di Kaya, Sahika sferrerà l’attacco finale contro la sua rivale, dichiarando pubblicamente che Ender è la madre biologica del giovane. La notizia provocherà una frattura immediata: Erim resterà scioccato dalle bugie della madre, mentre Kaya e Halit dovranno confrontarsi con un segreto rimasto nascosto per decenni.

Sahika scopre che Halit ama Yildiz

Sahika si sentirà mancare la terra sotto ai piedi quando scoprirà che Halit non vuole più sposarla. Lo spierà con una microspia e sentirà che l’uomo non vuole più il divorzio da Yildiz, e che vuole che lei gli dia una seconda chance.

Per cercare di sopravvivere a questo guaio, dovrà progettare un piano veramente malefico. Sfrutterà il desiderio di Yigit di scoprire il nome di suo padre, usandolo per i suoi sporchi piani. Gli prometterà di dirgli il nome dell’uomo, a patto che lui sposi Lila e la lasci il giorno seguente al matrimonio.

Sahika festeggia con Halit e prepara la trappola per Ender

Yigit lo farà, anche se a malincuore, visto che prova dei sentimenti reali per la ragazza, ma pur di scoprirlo farebbe qualsiasi cosa.

Ma questo sarà solo il primo tassello del piano, perché il giorno seguente al matrimonio, Sahika organizzerà una festa di fidanzamento per celebrare il suo amore con Halit.

Appena Ender lo scoprirà, si presenterà alla festa a Villa Argun per umiliarla, senza immaginare che Sahika le sta per sferrare un gancio sinistro.

Sahika svela tutto: ‘Yigit è il figlio di Kaya ed Ender’

Sahika inizierà il suo discorso annunciando che Yigit da tempo le chiedeva di aiutarlo a scoprire l’identità di suo padre e ora può finalmente dirgli che il padre è Kaya. La donna sconvolgerà i diretti interessati, ma l’annuncio non finirà qui.

Rivolgendosi a Halit dirà: “Purtroppo la madre di Yigit è Ender”. Halit la guarderà sbalordito, Erim sarà scioccato per l’ennesima bugia della madre. Lo stesso accadrà a Kaya, che guarderà Ender con disprezzo: non potrà credere che gli abbia nascosto l’esistenza di un figlio per tutto questo tempo. Sahika colpirà ancora.