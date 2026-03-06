Giovedì scorso c'è stata l'ultima registrazione del pomeridiano di Amici 25, ma il serale non inizierà a breve. Stando alle informazioni che circolano in rete, il talent debutterà in prima serata sabato 28 marzo con una puntata registrata 48 ore prima. A gareggiare saranno 17 allievi divisi in tre squadre capitanate da coppie di professori ancora da rivelare.

La data del debutto su Canale 5

Manca ancora qualche settimana all'inizio del serale di Amici, ma i professori hanno già scelto gli allievi che li rappresenteranno sul palco.

Domenica 8 marzo, infatti, andrà in onda l'ultimo speciale del pomeridiano (registrato giovedì scorso) e i telespettatori assisteranno all'eliminazione di Giulia e alla promozione di tutti gli altri 17 titolari.

Chi ha ottenuto la maglia oro qualche giorno fa, dunque, avrà un bel po' di tempo per preparare le performance da eseguire davanti alla giuria: la prima puntata del serale, infatti, si registrerà giovedì 26 marzo e andrà in onda sabato 28 dalle 21:30 circa.

Giovedì 26 Marzo al via la prima registrazione del Serale di #Amici25, in onda in prima serata da Sabato 28 su Canale 5



📸 @GabrielMaldini9 #AscoltiTv pic.twitter.com/5ZzXyebsal — Boomerissima (@Boomerissima) March 3, 2026

I commenti dei fan di Amici sui social

Il serale di Amici 25 debutterà su Canale 5 tra circa tre settimane, quindi c'è ancora tutto il tempo per svelare la parte mancante del cast (i tre giudici e la composizione delle squadre) e le sfide che ci saranno nella prima puntata.

"Ma perché non tornano a farlo in diretta? Era più bello", "In questo programma non cambia mai nulla, neanche la scenografia dello studio", "Per quale motivo iniziano così tardi?", "Le registrazioni non le sopporto, rovinano l'effetto sorpresa", "Hanno posticipato di una settimana, doveva iniziare il 21 marzo", si legge su X in questi giorni.

I nomi in lizza per la giuria

Da qui al 26 marzo trapeleranno diverse informazioni sul serale di Amici, e i fan non vedono l'ora di sapere i nomi dei tre giudici di questa edizione.

Sul web si vocifera che Maria De Filippi potrebbe rivoluzionare la commissione esterna scegliendo tre artisti amatissimi ma diversi rispetto a quelli di un anno fa.

Si parla del possibile ritorno di Emma Marrone (già giudice, coach e ospite del talent), ma anche dell'esordio in questo ruolo di Irama per il canto e Rossella Brescia per la categoria ballo.