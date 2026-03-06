“Mare Fuori 6” debutta con un successo evidente. Nei primi due giorni dalla pubblicazione, i primi due episodi si confermano al primo posto nella classifica di RaiPlay. La serie ha conquistato un pubblico giovane, con oltre il cinquanta per cento degli spettatori nella fascia quindici‑trentaquattro anni, e il quaranta per cento della fruizione avviene da smartphone. Rispetto ai primi due episodi della stagione precedente, la nuova edizione registra un +41% nel tempo totale di visione (TTS) e un +35% nelle visualizzazioni (LS).

La serie, nata da un’idea di Cristiana Farina e con soggetto di Maurizio Careddu e Cristiana Farina, è diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano.

Il cast è guidato da Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. La produzione è una coproduzione Rai Fiction – Picomedia, società del Gruppo Fremantle.

Una conferma del modello multipiattaforma

Il risultato evidenzia l’efficacia della strategia che ha reso “Mare Fuori” una delle fiction italiane più viste in streaming. Già nelle stagioni precedenti, l’uscita in anteprima su RaiPlay aveva alimentato l’hype e spinto le conversazioni sociali, con un pubblico giovane e incline al binge watching. In questa sesta stagione, i primi due episodi online ottengono risultati superiori del quaranta‑uno per cento in tempo di visione e del trenta‑cinque per cento in visualizzazioni rispetto alla quinta stagione, confermando la centralità della piattaforma nella distribuzione della serie.

La linea produttiva e il contesto creato dalla fiction

“Mare Fuori” è nata come una serie low-cost, con budget contenuti tra otto virgola sette e nove virgola cinque milioni di euro per stagione, presentando un alto ritorno artistico e popolare. Le stagioni precedenti avevano già mostrato performance notevoli: la terza stagione aveva raccolto oltre centocinque milioni di visualizzazioni su RaiPlay e una total audience di sei milioni, mentre la quarta aveva raggiunto centotrenta milioni di visualizzazioni su RaiPlay e una total audience di sei virgola due milioni, con una quota VOD del settantasette per cento. Anche la quinta stagione ha confermato il trend, con un’audience media reale di cinque virgola uno milioni, di cui l’ottantaquattro per cento generato in streaming.

Il modello produttivo, che valorizza l’ambientazione napoletana e il cast giovane, mantiene il suo potere attrattivo. La sesta stagione prosegue questa traiettoria, con risultati iniziali che suggeriscono una forte connessione col pubblico e la capacità di rinnovare lo storytelling in un framework già consolidato.