Le anticipazioni delle prossime puntate di Forbidden Fruit mostreranno uno dei momenti più drammatici per Halit Argun. Dopo il crollo economico che distruggerà il suo impero, si ritroverà privato di tutto, costretto a lasciare la sua villa insieme ai figli. Ma non sarà questa l'unica umiliazione: anche le persone che considerava amiche lo abbandoneranno.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit finisce in miseria da Sitki

Dopo aver perso il controllo delle sue aziende, Halit sarà costretto a cambiare vita. Lascerà la sua lussuosa casa insieme ai figli e si trasferirà nell’abitazione di Sitki, il suo autista personale.

Per la famiglia sarà un cambiamento enorme, soprattutto per i ragazzi, abituati a vivere circondati da privilegi.

La situazione apparirà subito difficile. Gli ambienti saranno molto più modesti rispetto alla villa in cui vivevano e i figli di Halit faticheranno ad adattarsi alla nuova realtà. Anche Ender si presenterà nella nuova casa e lancerà una frecciatina al suo ex marito, dicendogli che “chi la fa l’aspetti”. La donna proverà a portare via Erim con sé, ma il ragazzo rifiuterà di lasciare il padre in un momento così delicato.

Spoiler trame: gli amici voltano le spalle a Halit Argun

La parte più dura, però, arriverà quando Halit proverà a rialzarsi. Deciderà di incontrare alcuni vecchi amici nel tentativo di trovare un nuovo lavoro.

Durante l’incontro, gli amici manterranno inizialmente un atteggiamento comprensivo, anche se non mancheranno toni paternalistici. Halit, ferito nell’orgoglio, cercherà comunque di spiegare la sua situazione e chiederà una possibilità per ricominciare.

Gli uomini si diranno pronti ad aiutarlo a trovare un impiego. Nonostante ciò, il giorno seguente, Halit scoprirà una verità molto amara: nessuno di loro ha davvero intenzione di stargli accanto. Quando proverà a ricontattarli, gli amici smetteranno persino di rispondere alle sue telefonate.

Il nobile gesto di Yildiz: l'aiuto inaspettato per l'ex marito

Nonostante il divorzio e i tanti conflitti vissuti in passato, Yildiz sarà una delle poche persone a mostrare empatia nei confronti di Halit.

La donna resterà colpita nel vedere il suo ex marito così fragile.

Per questo motivo deciderà di aiutarlo. Andrà a trovarlo per cercare di tirargli su il morale e incaricherà Aysel di preparare dei pasti per lui e i ragazzi. Anche il piccolo Halit Can trascorrerà del tempo con il padre nel tentativo di renderlo meno triste.