Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la partenza di Sahika da Istanbul si trasformerà in un massacro sfiorato. La donna deciderà di eliminare i suoi nemici giurati prima di sparire nel nulla. Riuscirà a introdursi a Villa Argun e ad avvelenare la cena destinata a Halit e Yildiz, coinvolgendo nel piano letale anche la domestica Aysel. Solo l’intervento provvidenziale di Leyla, allertata dal pianto incessante del piccolo Halit Can, eviterà il peggio: sarà lei a trovare i tre corpi privi di sensi e a chiamare i soccorsi, strappandoli a una morte certa orchestrata dalla spietata villain.

Leyla prigioniera di Hilmi, Yildiz interviene

Sarà un salvataggio a catena quello che andrà in scena nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. La prima a essere in pericolo sarà Leyla, che verrà sequestrata dal marito Hilmi. Emir non saprà cosa fare per salvare l’amica, perché anche l’intervento della polizia sarà vano, così ne parlerà con Yildiz e la ragazza avrà un piano: presentarsi con una scusa a casa del marito di Leyla per consegnare a quest’ultima una boccetta di narcotico, per farlo addormentare e scappare via.

Il piano riuscirà alla perfezione e Yildiz ospiterà la ragazza a casa di Halit, all’insaputa del marito. Quando i problemi sembreranno risolti, la famiglia Argun dovrà fare i conti con la malvagità di Sahika.

Leyla e Caner salvano Halit ed Ender dal veleno di Sahika

Ormai prossima alla partenza, dopo che il suo capo, Mister X, le darà ordine di lasciare la città, la donna vorrà lasciare il segno, tentando di uccidere Halit, Yildiz ed Ender. Con una scusa, riuscirà a entrare a casa degli Argun e ad avvelenare il pollo che verrà servito per cena. Mentre per fare del male a Ender si avvarrà della complicità della sua domestica.

Ender verrà salvata appena in tempo grazie all’intervento di Caner, mentre per gli Argun sarà fondamentale l’intervento di Leyla.

Leyla trova Halit e Yildiz esanimi e li salva

Leyla verrà allertata dal pianto costante di Halit Can. Nonostante Yildiz le abbia detto di non lasciare la stanza per evitare guai, la ragazza andrà in salotto per capire cosa sta succedendo e troverà Yildiz riversa a terra.

Dopodiché, nella sala di pranzo, troverà Halit privo di sensi, mentre in cucina ci sarà Aysel, anche lei colpita dalla malvagità di Sahika.

Sarà proprio Leyla a salvare la vita ai tre allertando subito i soccorsi.