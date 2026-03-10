Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la furia di Sahika non si fermerà nemmeno davanti all'ordine di Mister X di lasciare Istanbul. Dopo essere stata allontanata da Halit, la donna deciderà di congedarsi con un atto estremo che metterà in ginocchio l’intera famiglia Argun. Prima orchestrerà una truffa finanziaria ai danni di Halit, poi passerà all’attacco fisico. Durante la sua ultima sera in città, Halit, Ender e Yildiz accuseranno improvvisamente i sintomi di un grave avvelenamento, perdendo i sensi quasi simultaneamente. Mentre i tre protagonisti lotteranno per la vita, Sahika farà la sua uscita di scena convinta di aver ottenuto la sua vendetta definitiva, ignara che il suo allontanamento sarà solo un bluff temporaneo.

Sahika colpisce Ender e Lila, ma Halit la punisce

Sahika penserà che rivelando a Halit le malefatte di Ender e Lila – la prima gli ha nascosto di avere un altro figlio, mentre l’altra ha sposato Yigit – possa averlo ai suoi piedi. Invece le cose andranno nel verso opposto, perché Halit non prenderà bene il fatto che la donna gli abbia nascosto di sapere queste cose, così caccerà Sahika di casa.

Quello sarà solo l’inizio della vera malvagità, che farà di tutto anche per obbedire agli ordini del famigerato Mister X che vuole distruggere Halit.

Ender cede le sue quote, il piano di Sahika trionfa

Con l’azienda di Halit in crisi, Sahika riuscirà a trovare un investitore. Come sempre, non è tutto oro quello che ci luccica e Halit cadrà nella sua trappola, visto che più che un investitore si tratterà di una truffa.

In più, per portare a termine l’affare, l’investitore richiederà che Ender ceda il suo 15% di quote societarie per chiudere l’affare, perché non vuole altri soci.

Sotto minaccia, Ender dovrà firmare e Sahika festeggerà per la buona riuscita del piano, ma Mister X smorzerà il suo entusiasmo.

Sahika avvelena tutti e fugge

Mister X le chiederà di lasciare subito Istanbul. “Ma Halit ha firmato”, sentenzierà Sahika, ma l’uomo non vorrà sentire ragioni: “Va bene, quello è sistemato, ma non sei riuscita a portarlo all’altare”. Sahika gli dirà di darle una seconda possibilità, ma Mister X non avrà ripensamenti: “Ti sto dicendo che è finita. Non fare follie e non complicare le cose. Da adesso in poi entrerò in gioco io”.

Sahika sarà costretta a sottostare agli ordini, ma per quanto riguarda il non fare follie, avrà già fatto una follia. Perché la sera della partenza, Halit, Yildiz ed Ender si sentiranno male: sembrerà un avvelenamento e dietro ci sarà la mano di Sahika, che farà la sua uscita di scena trionfante. Chi non apprezza la villain della serie potrebbe gioire, ma c’è da precisare che la sua uscita di scena è solo un bluff.