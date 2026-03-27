Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano una rivoluzione nella vita di Yildiz. Dopo aver scoperto l'ennesimo tradimento di Halit, la giovane non concederà seconde possibilità: decisa a non ripetere gli errori del passato, otterrà un divorzio lampo in due settimane. Ma la vera sorpresa arriverà con la conquista della libertà: Nadir la sorprenderà chiedendo ufficialmente la sua mano. Per la protagonista si apre un bivio pericoloso: scegliere l'indipendenza o legarsi a un nuovo uomo di potere?

Yildiz ottiene il divorzio in due settimane

Yildiz inizierà una nuova fase della sua vita dopo il divorzio da Halit.

Prenderà questa decisione dopo aver scoperto che il marito la sta tradendo con Leyla. Non ripeterà lo stesso errore fatto quando Halit stava frequentando Sahika, ovvero perdonarlo e tornare a casa sua: chiamerà subito Kaya, chiedendogli di avviare subito le pratiche per il divorzio.

Dopo due settimane, Yildiz e Halit si ritroveranno davanti al giudice per mettere fine al loro matrimonio. Tra i vari doveri imposti dal giudice, Halit dovrà comprare una casa per Yildiz e il piccolo Halit Can.

Yildiz dice addio a Halit e diventa il volto del meteo

Appena entrata in casa, riceverà il primo ospite: Nadir. Appena saputo del divorzio, si fionderà da Yildiz per consolarla e per farle alcune proposte. Come prima cosa le offrirà un lavoro nella sua rete televisiva, perché Yildiz, qualche settimana prima, aveva spopolato sui social con una sua conduzione molto particolare delle previsioni meteo.

Si era trovata lì per caso, aveva solamente accompagnato Zehra alla presentazione del libro, ma la sua naturalezza era piaciuta così tanto che il direttore di rete le aveva fatto un'offerta di lavoro, che Yildiz aveva dovuto declinare perché Halit non voleva che lavorasse.

Nadir propone a Yildiz di sposarlo

Adesso, però, Yildiz sarà libera e ben lieta di accettare la proposta, che non sarà l'unica che Nadir le vorrà fare. Con nonchalance le chiederà: "Yildiz, vuoi sposarmi?". La ragazza resterà interdetta: non si sarebbe mai aspettata una proposta di matrimonio.

Ma Nadir non demorderà: "Ti prego, dammi la possibilità di renderti la donna più felice del mondo". Yildiz cascherà tra le mani dell'ennesimo uomo potente?