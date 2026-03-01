Fulminacci ha scelto l’ironia per sottolineare l’uso del playback durante lo speciale post-Festival di ‘Domenica In’. Il cantautore romano, ospite nello speciale condotto da Mara Venier il giorno dopo la finale di Sanremo, si è esibito con una banana al posto del microfono, cantando “Stupida sfortuna” in playback.

Un gesto ironico con un significato visivo

La scelta della banana, come spiegato dallo stesso artista, non è casuale: richiama la copertina del suo brano in gara a Sanremo, che vede proprio quel frutto come elemento grafico. Con tono scherzoso, Fulminacci ha ammesso di non aver voluto cantare dal vivo, affermando che la voce gli era venuta meno la sera precedente, durante una festa.

L’esibizione, caratterizzata da questo elemento visivo insolito, ha voluto evidenziare la consuetudine delle performance preregistrate nel salotto televisivo, spesso imposta per ragioni tecniche.

Il contesto dello speciale post‑Festival

Come da tradizione, il giorno successivo alla chiusura del Festival, gli artisti si esibiscono nel salotto di Mara Venier. In molti casi, le performance avvengono in playback per motivi tecnici. Alcuni artisti scelgono di nascondere questa modalità, altri – come Fulminacci – preferiscono ironizzarci sopra, trasformando la limitazione in un momento creativo. La scelta di Fulminacci ha suscitato attenzione per la sua originalità e per il modo leggero con cui ha affrontato una situazione comune nel contesto televisivo musicale, rendendo la performance un momento memorabile.