Levante interviene per mettere fine alle polemiche nate dopo il Festival di Sanremo, dichiarando con fermezza: “Non c’è stata censura”. La cantante ha spiegato che il bacio scambiato con Gaia durante la serata delle cover non era stato né previsto né concordato con la regia. La mancata inquadratura del gesto, ha precisato, è stata frutto di una scelta tecnica, e non di un’intenzione volta a oscurare l’episodio. Successivamente, ospite a Domenica In – Speciale Sanremo, Levante ha accettato con ironia la proposta di Mara Venier di replicare il bacio in diretta, contribuendo a stemperare le tensioni.

Il chiarimento sulla regia

Levante ha chiarito che il bacio con Gaia è stato un gesto spontaneo, non programmato, e che nessuno all’interno della regia ne era a conoscenza. Il regista Maurizio Pagnussat ha confermato la versione della cantante, definendo la mancata inquadratura una distrazione piuttosto che un atto censore. Anche la Rai ha precisato che si è trattato di una scelta di regia, sottolineando come il momento sia stato comunque ampiamente condiviso sui canali social dell’emittente poco dopo l’esibizione.

Un gesto spontaneo e un momento di leggerezza

La cantautrice ha definito il bacio un semplice “bacio d’affetto”, sottolineando la sua spontaneità e l’assenza di qualsivoglia intenzione provocatoria.

Durante la sua partecipazione a Domenica In, Mara Venier ha scherzato invitandola a ripetere il gesto in studio, un invito che Levante ha accolto con leggerezza, trasformando la situazione in un momento di complicità e contribuendo a smorzare le discussioni.

Contesto delle discussioni

Il chiarimento di Levante giunge dopo giorni di accese discussioni sui social network e sui media, durante i quali molti avevano interpretato la mancata inquadratura come un atto censore. Le dichiarazioni congiunte della cantante, del regista e della Rai hanno permesso di ricondurre la vicenda a una questione tecnica, restituendo al gesto il suo significato originario di spontaneità e amicizia.

Chi è Levante

Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, è una cantautrice italiana riconosciuta per il suo stile distintivo e l’impegno in tematiche sociali. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Sei tu” è stata caratterizzata da un’autenticità che le ha permesso di affrontare temi contemporanei con notevole sensibilità.