Gabriel Garko ha scelto di condividere con il pubblico un capitolo importante della sua vita privata: durante la puntata di Verissimo, ha parlato del suo coming out e ha rivelato di essersi sposato in gran segreto con il compagno Giorgio. L’attore ha spiegato di aver sempre tutelato la propria privacy e di aver voluto mantenere riservata anche questa scelta personale.

Il coming out e la riservatezza

Garko ha raccontato che la sua vita pubblica è sempre stata molto esposta, quasi come una fiction, e che per questo ha deciso di proteggere le sue relazioni più autentiche.

Ha ammesso di aver tenuto per sé le storie vere, lontano dai riflettori, e di aver scelto di non condividere tutto, per preservare la propria serenità.

Il matrimonio segreto con Giorgio

L’attore ha svelato di essersi sposato con Giorgio due anni fa, in una cerimonia civile tenuta in gran segreto il 2 dicembre 2024. La notizia è stata comunicata alle famiglie solo il giorno stesso. Garko ha mostrato gli anelli nuziali e ha sottolineato che la scelta è nata dal desiderio di vivere un momento intimo, condiviso solo con le persone più care.

Un nuovo equilibrio personale

Con questo gesto, Garko ha voluto affermare la sua libertà di essere se stesso, senza più nascondersi. Ha dichiarato di aver già nascosto troppo nella sua vita e di non voler più farlo.

La rivelazione è arrivata in un momento in cui l’attore sembra aver trovato un nuovo equilibrio, sia personale sia professionale.

Chi è Gabriel Garko

Gabriel Garko, nome d’arte di Dario Oliviero, è un attore italiano noto per le sue interpretazioni in numerose fiction di successo. Ha fatto coming out nel 2020 e da allora ha intrapreso un percorso di maggiore autenticità, culminato con la rivelazione del suo matrimonio con Giorgio.