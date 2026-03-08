Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è intervenuto nel salotto di Verissimo per condividere la sua esperienza in seguito alla separazione dei genitori. Ha spiegato di aver cercato di “prendere un po’ in mano la situazione” e di aver svolto un ruolo di sostegno per entrambi, in particolare per il padre, che, a suo dire, “ha sofferto di più”. Davide ha aggiunto di aver presentato per primo il nuovo compagno della madre, Angelo Madonia, al padre, con l’intento di mantenere un clima sereno. Ha concluso con un augurio: “Spero che papà trovi presto una nuova compagna”.

Un figlio tra due genitori

Davide ha raccontato di aver cercato di stare vicino a entrambi i genitori, consapevole che la separazione non è mai facile da vivere per un figlio. Ha sottolineato che, nonostante la fine del matrimonio, la famiglia continua a essere “molto unita”: “Per noi figli è come se non si fossero mai separati”, ha affermato, ricordando i momenti condivisi come i viaggi e i pasti insieme.

Il ruolo di mediatore e l’accoglienza di Angelo

Il giovane ha spiegato di essere stato il primo a conoscere Angelo Madonia, il nuovo compagno di sua madre, e di averlo presentato al padre per favorire un clima di accoglienza. Ha definito Angelo “una bravissima persona” e ha ribadito il suo desiderio che anche il padre possa trovare serenità affettiva.

Il racconto evidenzia un equilibrio emotivo e una maturità che Davide ha messo al servizio della famiglia.

Il quadro emerge con chiarezza dal racconto diretto del giovane, che sottolinea il suo impegno nel preservare l'armonia familiare nonostante il cambiamento.