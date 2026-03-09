Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 16 al 20 marzo in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Concetta Puglisi si mostrerà sconvolta dopo aver appreso che sua figlia Agata non starebbe vivendo un momento sereno della sua vita dopo il voluto trasferimento a Firenze per lavoro.

Intanto Rosa entrerà in possesso di un nuovo documento scottante e compromettente che riguarderà il commendatore Umberto Guarnieri, il quale si ritroverà a rischiare seriamente di finire in carcere.

Concetta Puglisi sconvolta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 16-20 marzo

Mimmo si recherà a Firenze per passare qualche giorno in compagnia della sua fidanzata Agata Puglisi, ma si ritroverà a dover fare i conti con un colpo di scena.

La ragazza apparirà in crisi e fortemente turbata, quasi come se stesse nascondendo qualcosa di serio al suo fidanzato e anche alla famiglia.

Rientrato a Milano, preoccupato per ciò che sta accadendo, Mimmo deciderà di andare a parlare subito con Concetta per metterla al corrente di ciò che ha percepito.

Concetta Puglisi si mostrerà sconvolta e al tempo stesso preoccupata da tale rivelazione di Mimmo, al punto da prendere in considerazione l'idea di fare le valigie e mettersi in viaggio per Firenze, così da poter vedere di persona cosa sta accadendo.

Umberto Guarnieri a rischio carcere nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 16 al 20 marzo in prima visione assoluta, inoltre, rivelano che Rosa Camilli entrerà in possesso di un nuovo documento compromettente che avrà a che fare con il commendatore Umberto Guarnieri, legato al caso dell'intossicazione dei bambini.

Tale documento, questa volta, rischierà di peggiorare drasticamente la posizione del commendatore, tanto che si ritroverà seriamente a rischio carcere.

Per Matteo, invece, arriverà il momento di affrontare Marina: il contabile del Paradiso sentirà il bisogno di essere sincero con la ragazza, confessandole di non essere innamorato di lei e di voler mettere un punto definitivo a questa storia d'amore che non lo rende affatto felice.