I nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore in onda dal 6 al 10 aprile promettono colpi di scena, segreti svelati e decisioni destinate a cambiare gli equilibri. Al centro della trama troviamo Matteo, sempre più sospettoso nei confronti dei fratelli Marchesi, mentre Adelaide torna a sorpresa a Villa Guarnieri.

Matteo ascolta i Marchesi e corre da Umberto

Matteo si ritrova ad ascoltare una conversazione compromettente tra Ettore e Greta Marchesi. Le parole dei due fratelli alimentano i suoi dubbi e lo spingono ad agire immediatamente.

Sconvolto da quanto scoperto, decide di raccontare tutto a Umberto, convinto che dietro i Marchesi si nasconda qualcosa di molto più oscuro.

Ma non è tutto: Matteo prende anche una decisione drastica. Parte per Roma con l’obiettivo di incontrare Adelaide e metterla in guardia sull’uomo che sua figlia sta per sposare.

Odile cede, ma cresce il sospetto

Nel frattempo, Ettore riesce a convincere Odile a fissare la data delle nozze. Un passo importante che però non placa i dubbi che iniziano a serpeggiare intorno alla famiglia Marchesi.

Quando Adelaide rientra improvvisamente dal convento e si presenta a Villa Guarnieri, la situazione si complica ulteriormente.

Durante una cena organizzata proprio a casa Marchesi, la contessa – su suggerimento di Matteo – pone una domanda apparentemente innocua sulla madre di Ettore e Greta. La reazione dei due fratelli, però, è tutt’altro che normale: la loro inquietudine accende definitivamente i sospetti di Adelaide.

Il ritorno a sorpresa di Adelaide

Adelaide decide di lasciare il convento a Roma e tornare a Milano, segnando un punto di svolta nelle trame.

Il suo rientro non passa inosservato e si rivela fondamentale per portare alla luce verità scomode. La contessa, sempre attenta e intuitiva, inizia a collegare i comportamenti ambigui dei Marchesi.

Agata tra bugie e confessioni: anticipazioni Il paradiso delle signore al 10 aprile

Agata continua a mentire ai suoi cari sulla ripresa del corso di restauro a Firenze. Tuttavia, il peso delle bugie diventa insostenibile.

La ragazza trova il coraggio di aprirsi con Roberto, al quale fa una rivelazione importante. Nonostante questo momento di sincerità, decide comunque di dimettersi dall’incarico a Firenze, raccontando però l’ennesima versione falsa alla famiglia.

Delia e la sorpresa di Botteri

Grande attesa anche tra le Veneri per la sorpresa annunciata da Botteri. Tuttavia, si scopre che non è destinata a Delia.

Per evitare che la ragazza resti delusa, Concetta e Irene – con grande complicità – cercano una soluzione per proteggerla e non ferire i suoi sentimenti.

Rosa pronta a partire per Parigi

Tancredi annuncia a Rosa che la presentazione del suo libro si terrà in Francia. Una notizia importante che apre nuove prospettive.

Marcello, sempre più vicino a lei, la incoraggia a partire e le regala una guida di Parigi, spingendola a cogliere questa opportunità.

Colpo di scena tra Irene e Johnny

Infine, durante le prove generali della recita, accade qualcosa di del tutto inaspettato tra Johnny e Irene.

Un momento che potrebbe cambiare le dinamiche tra i due e aggiungere ulteriore tensione alle prossime puntate.