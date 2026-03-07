Le puntate de Il Paradiso delle signore, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo alle 16:10 su Rai 1, metteranno in evidenza due snodi centrali della settimana: da un lato l’errore di Fulvio, destinato a influenzare il lavoro di Delia e Valeria nell’atelier, dall’altro lo sconvolgimento di Concetta, che riceverà una notizia capace di destabilizzare l’intera famiglia Puglisi. Le anticipazioni rivelano inoltre che, sullo sfondo, proseguiranno le manovre dei fratelli Marchesi, le incertezze di Matteo e le indagini di Rosa, elementi che contribuiranno a rendere gli episodi particolarmente ricchi di sviluppi.

L’errore di Fulvio consente a Valeria e Delia un nuovo spunto creativo

Nel corso della settimana, Fulvio commetterà un’imprudenza destinata a lasciare il segno: rovinerà la biancheria intima di Caterina, provocando un piccolo caos nel reparto. L’incidente, però, non si limiterà a creare imbarazzo. Sarà proprio questo errore a far scattare in Valeria un’intuizione che offrirà a Delia un nuovo punto di partenza per intervenire sull’audace abito nude‑look di Botteri, ancora considerato troppo trasparente dalle Veneri. Mentre l’atelier cercherà di riportare ordine e concentrazione, Ettore e Greta Marchesi continueranno a muoversi nell’ombra, alimentando un clima di tensione che coinvolgerà anche Matteo, sempre più diviso tra responsabilità e sentimenti irrisolti.

Concetta riceve una notizia che la sconvolge

Parallelamente, Concetta vivrà un momento particolarmente difficile. Dopo l’entusiasmo di Ciro per la proposta ricevuta dal monsignore interessato alla cucina del Gran Caffè Amato, la donna verrà raggiunta da una notizia inattesa che le farà crollare l’umore. Già turbata dalle parole di Mimmo su Agata e dalla crescente sicurezza di Ivana, Concetta si troverà a fare i conti con un ulteriore colpo emotivo che metterà in allarme l’intera famiglia. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono se la signora Puglisi sarà turbata soltanto per sua figlia Agata o se ad alimentare il suo stato d'animo già inquieto possa esserci qualche altra cosa.

Intanto, Rosa proseguirà con determinazione la sua indagine sul finanziamento di Umberto alla ditta Meneghini: il documento compromettente che circolerà tra le redazioni renderà il suo lavoro ancora più delicato, mentre Ettore e Greta continueranno a muoversi per proteggere i propri interessi. In questo intreccio di pressioni e rivelazioni, i Puglisi e i Guarnieri si ritroveranno coinvolti in una settimana densa di scelte difficili.