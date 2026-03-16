La fiction ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5’ ha dominato la prima serata su Rai1, registrando un risultato di ascolti di rilievo. Il programma ha attratto oltre quattro milioni di spettatori, conquistando uno share superiore al ventitré per cento e affermandosi come la proposta più seguita nel prime time televisivo. La serata è stata caratterizzata da una forte competizione tra le principali reti: Canale 5, con ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’, ha raccolto più di un milione e mezzo di telespettatori (share oltre il tredici per cento), mentre sul canale Nove ‘Che Tempo Che Fa’ ha interessato oltre un milione e quattrocentomila spettatori (share dell’otto per cento).

‘Imma Tataranni’ primeggia nel prime time

La performance della fiction di Rai1 ha dimostrato la sua capacità di mantenere un elevato livello di attenzione da parte del pubblico, superando nettamente le altre proposte televisive. Altre reti hanno visto Rai3 con ‘Presadiretta’ e Italia 1 con ‘Le Iene presentano: Inside’ ottenere circa novecentomila spettatori ciascuno, con share compresi tra il cinque e il sette per cento. Programmi come la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Invernali su Rai2 e ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 hanno registrato ascolti più contenuti. La7 e Tv8 hanno chiuso la classifica con dati inferiori ai quattrocentomila spettatori.

Access prime time: ‘Affari tuoi’ prevale su ‘La Ruota della Fortuna’

Nella fascia dell’access prime time, la sfida tra i game show ha visto ‘Affari tuoi’ su Rai1 imporsi con quasi cinque milioni di spettatori e uno share superiore al ventiquattro per cento. Anche ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha conseguito un risultato notevole, avvicinandosi ai quattro milioni e settecentomila spettatori e raggiungendo uno share del ventitré per cento. Questi dati confermano il forte interesse del pubblico per i format di intrattenimento che precedono la prima serata, contribuendo in modo significativo agli ascolti complessivi delle reti principali.

Il quadro della serata televisiva

La serata televisiva ha presentato una distribuzione degli ascolti che riflette la varietà dell’offerta proposta dalle principali emittenti.

La fiction di Rai1 si è distinta per la sua capacità di attrarre un pubblico ampio e trasversale. I programmi di approfondimento e intrattenimento hanno mantenuto una presenza costante nelle preferenze degli spettatori. La competizione tra le reti si è giocata sia sui contenuti di prima serata sia sulle fasce di access, con risultati che sottolineano la centralità della fiction e dei game show nel panorama televisivo nazionale.