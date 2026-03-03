Questa sera, martedì 3 marzo 2026, “La Ruota della Fortuna” non sarà trasmesso su Canale 5. Il popolare game show, condotto da Gerry Scotti e solitamente in onda nell’access prime time, cederà il posto alla semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter. L’evento sportivo sarà trasmesso subito dopo il Tg5 delle 20.00. Si tratta di una sospensione temporanea: il quiz riprenderà la sua normale programmazione mercoledì 4 marzo 2026, tornando nella sua consueta collocazione oraria.

Una pausa temporanea per un evento sportivo

La modifica al palinsesto è motivata dalla diretta televisiva della semifinale di Coppa Italia, che sostituirà il game show per una sola serata.

Questa decisione interrompe una striscia ininterrotta di messa in onda del programma durata quasi otto mesi, da quando è tornato stabilmente nel palinsesto Mediaset, registrando ascolti solidi e costanti.

Il ritorno immediato del quiz

Il giorno seguente, mercoledì 4 marzo 2026, “La Ruota della Fortuna” tornerà regolarmente in onda su Canale 5. Nel frattempo, l’altra semifinale di Coppa Italia, quella tra Lazio e Atalanta, sarà trasmessa in prima serata su Italia 1, confermando l’attenzione di Mediaset sugli eventi sportivi di rilievo.

Contesto e continuità del programma

Il game show, condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui, ha mantenuto una presenza costante nel palinsesto di Mediaset, affermandosi come un punto fermo dell’access prime time.

La sospensione odierna non incide sulla sua programmazione futura, che riprenderà senza variazioni, a testimonianza della sua stabilità e del gradimento del pubblico.

Gerry Scotti, un volto storico della TV

Gerry Scotti rappresenta uno dei volti più riconoscibili e amati della televisione italiana. La sua carriera è costellata di numerosi programmi di successo, tra cui spicca proprio “La Ruota della Fortuna”. Nel corso degli anni, Scotti ha dimostrato una notevole capacità di reinventarsi, mantenendo un forte legame con il pubblico. La sua centralità nel palinsesto Mediaset è ulteriormente consolidata dalla solidità degli ascolti dei suoi show.