La serata televisiva del 24 marzo ha delineato un quadro chiaro degli ascolti TV, con la serie ‘Le Libere Donne’ su Rai1 che si è affermata come programma più visto nel prime time. La fiction ha catturato l'attenzione di 2.989.000 telespettatori, raggiungendo un significativo share del 18,1% e confermando il suo successo nella fascia serale. Sul secondo gradino del podio si è posizionato il talk show ‘DiMartedì’, trasmesso su La7, che ha registrato un notevole risultato con 2.196.000 telespettatori e il 14,6% di share, segnando un dato particolarmente rilevante per la rete.

‘Grande Fratello Vip’: il reality si conferma sul podio

Canale 5 ha mantenuto una posizione di rilievo nella classifica degli ascolti con una nuova puntata di ‘Grande Fratello Vip’. Il celebre reality show ha coinvolto 1.813.000 telespettatori, ottenendo uno share del 15,3% e posizionandosi al terzo posto della serata. Giunto all’ottava edizione, il programma è condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il format, che vede sedici concorrenti VIP all’interno della casa, continua a essere un appuntamento fisso e molto seguito dal pubblico del martedì sera, con appuntamenti in prima serata e strisce quotidiane che mantengono alta l’attenzione sulle dinamiche interne.

Le vicende dei concorrenti sono trasmesse da Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale al martedì e al venerdì, mentre le strisce quotidiane nel day-time sono affidate a Canale 5 (dal lunedì al sabato) e Italia 1 (dal lunedì al venerdì). La diretta è inoltre visibile su La5 in due fasce orarie, su Mediaset Extra e in streaming su Mediaset Infinity. L’ottava edizione, in onda dal 17 marzo 2026, si svolge presso i Lumina Studios di Roma, dove lo studio e la casa occupano una superficie di 1.750 m².

I protagonisti dell’ottava edizione di ‘Grande Fratello Vip’

L’edizione attuale di ‘Grande Fratello Vip’ vede la partecipazione di un cast di sedici concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo.

Tra i volti noti che animano la casa figurano Adriana Volpe (conduttrice TV), Alessandra Mussolini (personaggio televisivo e politica), Antonella Elia (showgirl), Blu Barbara Prezia (modella), Francesca Manzini (comica e imitatrice), GionnyScandal (rapper), Giovanni Calvario (personaggio TV, mecenate e imprenditore), Ibiza Altea (personaggio televisivo), Lucia Ilardo (personaggio televisivo), Marco Berry (illusionista), Nicolò Brigante (personaggio televisivo e imprenditore), Paola Caruso (showgirl), Raimondo Todaro (ballerino latinista) e Raul Dumitras (personaggio televisivo), Renato Biancardi (personaggio TV e musicista). Tra i concorrenti, Dario Cassini (comico) risulta essere stato eliminato.

Una novità assoluta di questa edizione è stata l’avvio anticipato del programma, quattro giorni prima della messa in onda della prima puntata, con il GFVIP – Open house, che ha visto quattro concorrenti iniziare l’avventura nel giardino della casa, partecipando a un’escape room e finendo al televoto per ottenere l’immunità.

Gli altri programmi della serata e i dati dell’access prime time

Fuori dal podio, la programmazione serale ha visto Italia1 trasmettere il film ‘Spider-Man 2’, che ha raccolto 934.000 spettatori con il 5,6% di share. Su Rai3, il programma ‘FarWest’ ha interessato 678.000 telespettatori (4,4% di share). Retequattro ha proposto ‘È Sempre Cartabianca’, seguito da 523.000 persone e un 4% di share, mentre su Rai2 ‘Stasera a Letto Tardi’ ha registrato 463.000 spettatori con il 3% di share.

Sul Nove, ‘Cash or Trash – La Notte dei Tesori’ è stato visto da 387.000 telespettatori (2,2% di share), e su Tv8 ‘Italia’s Got Talent’ si è attestato a 329.000 telespettatori con il 2,5% di share. Nell’access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha dominato con 5.248.000 telespettatori e un 24,6% di share, mentre ‘Affari Tuoi’ su Rai1 si è avvicinato a quota cinque milioni con 4.928.000 telespettatori e un 23% di share. Sempre sulla rete ammiraglia Rai, ‘Cinque Minuti’ ha realizzato 4.217.000 telespettatori e il 20,8% di share, confermando la forza di questi programmi nella fascia preserale.