Nuovi colpi di scena in arrivo in Forbidden Fruit dove Halit Argun deciderà di rintracciare Sahika al solo scopo di contrastare la neonata alleanza tra Nadir e Ender. La sorella di Kaya, che si era rifugiata in Svizzera, verrà riportata con la forza in Turchia dove verrà assunta da Halit in azienda. Lo rivelano le anticipazioni su ciò che andrà in onda dal 30 al 4 aprile di Canale 5 e dove i telespettatori vedranno Ender e Nadir non prendere affatto bene questa mossa di Halit.

Halit rintraccia Sahika e la fa tornare a Instanbul

Yildiz, tornata a vivere a villa Argun, cercherà una nuova tata per il piccolo Halitcan.

La ricerca si rivelerà più difficile del previsto e alla fine il compito di babysitter verrà affidato a Aysel. Intanto Halit comprerà una casa per il suo ultimogenito e chiederà a Yildiz di tornare insieme a lui. Argun senior si ritroverà inoltre a dover affrontare una nuova grana sul lavoro. Nadir infatti, si sarà alleato con Ender e avrà affidato alla donna la gestione delle sue quote azionarie della holding Argun. Sarà un affronto per Halit che deciderà di rintracciare Sahika per contrastare questa inaspettata alleanza. L'imprenditore riuscirà a scovare il nascondiglio di Sahika in Svizzera e manderà i suoi uomini a prelevarla con la forza per farla tornare in Turchia.

Halit assume Sahika in azienda per contrastare Nadir e Ender

Nel frattempo la situazione tra Yigit e i suoi genitori biologici sarà sempre più complessa. Il ragazzo vorrà da loro una spiegazione chiara sul suo passato. Yigit avrà un forte litigio con Ender, a seguito del quale, lui farà perdere le sue tracce, mandando nel panico sia la madre che Kaya, i quali lo cercheranno ovunque. Sahika, una volta tornata in città, verrà assunta da Halit in azienda, con il chiaro scopo di riprendere il controllo della holding. Tutti quanti saranno sorpresi dal ritorno della donna. Yildiz in particolare, andrà su tutte le furie. Anche Ender e Nadir saranno stupiti e cercheranno un modo per contrastare questa mossa di Halit.

Intanto Kaya e Ender riusciranno a ritrovare Yigit, il quale farà una richiesta particolare ai genitori.

Continua il successo di Forbidden Fruit

Continua il successo di Forbidden Fruit che, ogni pomeriggio, tiene incollati al televisore una media di 2,4 milioni di telespettatori e uno share del 20%. Ascolti che fanno di questa serie, una delle soap TV più viste dell'intero palinsesto della TV generalista. Forte del successo riscontrato anche in Turchia, la produzione della dizi, ha annunciato che metterà in cantiere una nuova stagione.