Lisa Kudrow, icona televisiva nota al grande pubblico per il ruolo dell’eccentrica Phoebe Buffay in ‘Friends’ e della goffa ma resiliente Valerie Cherish in ‘The Comeback’, torna sul piccolo schermo. L’attrice è infatti protagonista della terza e ultima stagione di ‘The Comeback’, che debutta in Italia il 23 marzo su HBO Max. Gli otto episodi della serie saranno rilasciati con cadenza settimanale, culminando nel gran finale previsto per lunedì 11 maggio. Questo atteso ritorno segna un intervallo di dodici anni dalla seconda stagione e ben ventuno dalla prima, confermando l’importanza del progetto nel panorama televisivo contemporaneo.

‘The Comeback’: uno specchio di Hollywood tra realtà e intelligenza artificiale

Co-creata da Lisa Kudrow e Michael Patrick King, ‘The Comeback’ si conferma una serie tagliente e ironica, un lucidissimo ritratto di Hollywood. La trama segue Valerie Cherish, una star di sitcom degli anni Novanta in declino, che cerca disperatamente di riconquistare il successo. Se nella prima stagione Valerie si confrontava con l’ascesa dei reality show, percepiti come una minaccia per le serie televisive, oggi la sfida è ben diversa: l’intelligenza artificiale. Kudrow ha espresso l’importanza di questo personaggio per lei, definendo la serie «la cosa migliore che io abbia mai fatto» e sottolineando come la comicità nasca spesso dalla «paura collettiva» verso il cambiamento e le nuove tecnologie.

La decisione di riportare in scena Valerie non è nata dalla nostalgia, ma dalla necessità di trovare un’idea abbastanza forte da giustificare il ritorno. King ha rivelato che la «chiave» è stata il casting di Valerie in una sitcom interamente scritta dall’intelligenza artificiale, un’idea che attinge direttamente all’ansia collettiva attorno a questa tecnologia. L’urgenza era palpabile anche dietro le quinte, con l’obiettivo di andare in onda «prima che uno studio ammettesse di usare l'Ia». Kudrow definisce la serie «lo specchio dell’inferno quotidiano in cui viviamo ora», pur rimanendo convinta che l'Ia «non prenderà il sopravvento su tutto», un vero e proprio manifesto della creatività umana.

Il legame con ‘Friends’ e le sfide dell’inclusività

Durante la produzione della terza stagione di ‘The Comeback’, non sono mancati i riferimenti a ‘Friends’, anche perché le riprese si sono svolte negli stessi stage della celebre sitcom. Kudrow ha ricordato i momenti difficili affrontati dal cast di ‘Friends’ dopo la sua uscita, segnati da una stampa ostile e accuse di scarsa inclusività e di un cast «troppo bianco». L’attrice ha descritto un «enorme contraccolpo» e la decisione del gruppo di «tenere la testa bassa, smettere di fare interviste e concentrarsi sul nostro lavoro», per portare avanti lo show con professionalità. Questo episodio sottolinea la resilienza dell’attrice e del suo approccio al mestiere.

Per Kudrow, «non c’è niente di meglio che far ridere le persone. È curativo, catartico», un sentimento condiviso da King, che aggiunge: «È come trasformare il buio in spirito. È un dono per noi e per il pubblico».

Lisa Kudrow: un’icona della comicità americana

Lisa Kudrow è un’attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense, la cui carriera è indissolubilmente legata al ruolo di Phoebe Buffay in ‘Friends’, che le ha valso numerosi riconoscimenti. Oltre a ‘The Comeback’, ha partecipato a diversi film e serie tv, dimostrando una notevole versatilità e un’ironia distintiva. Kudrow è ampiamente riconosciuta come una delle interpreti più apprezzate della comicità americana contemporanea, capace di dare vita a personaggi complessi e memorabili che continuano a influenzare l’immaginario collettivo.