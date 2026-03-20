Poco prima del gran finale della terza stagione della soap turca La forza di una donna, l’omicidio di Sarp Cesmeli commesso da Sirin Sarikadi (Seray Kaya) verrà scoperto dalla sorellastra Bahar (Özge Özpirinçci) e dal padre Enver (Serif Erol) tramite Arif Kara (Feyyaz Duman). Quest’ultimo troverà il momento giusto, per svelare la verità sul decesso di Sarp avvenuto durante il ricovero in ospedale.

Bahar aggredisce fisicamente la sorellastra

Ben presto, Arif scoprirà che Sarp è stato ucciso da Sirin, la quale confesserà il crimine commesso a un malvivente per intimorirlo.

A quel punto, Arif affronterà Sirin e la costringerà ad ammettergli la sua colpevolezza. Il barista rimarrà sconvolto ulteriormente, appena la giovane gli rivelerà di aver staccato la flebo a Sarp in ospedale.

La pazzia di Sirin si spingerà oltre, quando tenterà di uccidere anche il nipote Doruk, incoraggiandolo a gettarsi dalla finestra di casa. Per fortuna, a salvare il bambino sarà la madre Bahar, la quale aggredirà fisicamente la sorellastra Sirin, appena scoprirà del suo coinvolgimento.

Enver e Bahar decisi a far arrestare Sirin

Appena Sirin scapperà di casa, Arif approfitterà dell’occasione per rivelare a Enver e Bahar che in realtà Sarp è morto per mano di Sirin. A quel punto, parecchio sconvolti, sia Enver e Bahar vorranno sentire la verità direttamente dalla bocca di Sirin.

Alla ricerca di un barlume di bontà in mezzo a tutto questo male, Enver alla fine si arrenderà, visto che il suo obiettivo e quello di Bahar, sarà quello di far arrestare Sirin o di farla internare in un ospedale psichiatrico, per farle pagare il prezzo di tutte le sue cattive azioni.

Riepilogo: Sirin ha manipolato i nipoti Nisan e Doruk contro Arif

Nelle puntate precedenti, dopo essersi trasferita in maniera momentanea a casa della sorellastra Bahar, Sirin ha manipolato i nipoti Nisan e Doruk contro Arif, per spingerli a odiarlo. In particolare, la giovane ha accusato Arif della morte della madre Hatice e di Sarp, facendo sapere ai bambini che è stato lui a causare la tragedia, poiché si trovava alla guida della vettura con cui hanno avuto il terribile incidente stradale.