Nel cast di Amici di Maria De Filippi, sono stati confermati i nuovi giudici. Ci saranno Gigi D'Alessio e Amadeus: insieme a loro anche l'ex allieva del talent, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio, e in un ruolo inedito Alessandro Cattelan.

De Filippi sorprende D'Alessio: la novità di Amici

I giudici del serale di Amici di Maria De Filippi saranno ufficialmente quattro personaggi popolari, noti al grande pubblico delle reti Mediaset: si tratta di Elena D'Amario, Amadeus, Gigi D'Alessio e Cristiano Malgioglio. Come una sorpresa inaspettata la popolare produttrice e conduttrice ha annunciato per prima che Gigi D'Alessio sarà uno dei giudici speciali di Amici, la cui fase serale é prevista in partenza da sabato sulle reti TV e streaming di Mediaset.

L'annuncio si é registrato durante la prima delle due date sold out che il cantautore di Napoli ha tenuto nella Capitale, città dove si tengono le registrazioni di Amici di Maria De Filippi. Cresce, quindi, l'attesa dei telespettatori per il via alla nuova fase serale di Amici, la cui prima puntata andrà in onda sulle reti Mediaset il prossimo 21 marzo in prima serata.

Le anticipazioni di Amici

In una nota stampa di Amici é stata anticipata la partecipazione di un altro personaggio popolare: “Nel cast del talent “Amici” in un ruolo tutto da scoprire, il brillante conduttore e autore radio e tv, Alessandro Cattelan”. All'interno della puntata quest'ultimo condurrà un gioco dal nome #Password, un format americano che è stato condotto anche da Jimmy Fallon.

Nella versione originale del gioco, due squadre si sfidano a indovinare delle parole. All’interno di ciascuna squadra, ci sarà un suggeritore, che cercherà in tutti i modi di far capire al suo compagno qual è la password top secret.