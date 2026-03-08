Il primo episodio di Mare Fuori 6 intitolato "La legge del più forte", andrà in onda l'11 marzo su Rai 2, nella prima parte della prima puntata stagionale, ma intanto è già disponibile su RaiPlay.

Il vero terremoto criminale di questo inizio stagione avviene nell'ombra, ma con una violenza inaudita: Simone Caramitti (Alfonso Capuozzo), fedelissima spalla di Donna Wanda, decide di giocare la sua partita solitaria compiendo un gesto che cambierà per sempre le sorti della malavita napoletana. Poco prima delle esequie della matriarca, Simone uccide a sangue freddo il marito della donna, Don Gabriele Di Salvo, eliminando l'ultima colonna della vecchia guardia e preparandosi a prendere il comando con la forza.

Tra incubo e realtà: il sacrificio di Tommaso

L'episodio si apre con il tormento interiore di Rosa Ricci (Maria Esposito), prigioniera di incubi ricorrenti che la riportano ossessivamente a quel pomeriggio al parco giochi. Le immagini nitide del passato rivelano una verità spaventosa: l'obiettivo del sicario era proprio lei. Mentre Rosa si godeva un momento di apparente normalità, l'ombra della vendetta si è materializzata sotto forma di un motorino in avvicinamento. È in quel momento che Tommaso, intuendo il pericolo prima ancora che il grilletto venga premuto, compie il gesto estremo: si frappone tra la canna della pistola e Rosa, facendole da scudo umano e ricevendo il proiettile al suo posto.

Nonostante il ragazzo sia sopravvissuto all'impatto, le sue condizioni restano critiche: Tommaso lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale, lasciando Rosa sospesa in un'attesa straziante e schiacciata dal peso di un sacrificio che potrebbe ancora rivelarsi fatale.

Fuga dall'IPM: il tormento di Sofia e la deriva di Lorenza

Parallelamente al dramma di Rosa, all'interno dell'IPM il clima è di massima allerta. La direttrice Sofia Durante (Lucrezia Guidone) vive ore di pura angoscia per la sorte di sua figlia Lorenza (George Li): la ragazza è infatti fuggita insieme a due detenuti, Samuele e Federico, e di loro sembra essersi persa ogni traccia tra i vicoli di Napoli.

Le scene successive svelano però la realtà della loro latitanza: i tre si muovono nell'ombra della città, ma l'equilibrio del gruppo è tutt'altro che stabile.

Lorenza appare sempre più soggiogata e ossessionata da Samuele, con il quale intrattiene rapporti intimi che sanciscono un legame pericoloso. Questa vicinanza morbosa non passa inosservata agli occhi di Federico: l'altro detenuto osserva la coppia da lontano, manifestando un crescente e inquietante fastidio.

La morte di Donna Wanda e il ruolo di Simone

Mentre la città è in fermento, emerge un nuovo tassello nel mosaico criminale: Simone Caramitti è diventato il braccio destro di Donna Wanda (Pia Lanciotti). La potente matriarca dei Di Salvo, moglie di Gabriele e madre di Carmine, è caduta vittima di un attentato spietato, una scena che il pubblico ha già intravisto nel finale della quinta stagione, ma di cui solo ora si scoprono le reali conseguenze.

All'interno dell'IPM, la verità viene finalmente a galla: il Comandante Massimo informa Beppe e la direttrice Sofia che Donna Wanda è stata uccisa poco prima dell'agguato a Rosa.

La notizia è rimasta sepolta per giorni perché la polizia ha scelto di tenerla segreta per non intralciare le indagini e prevenire una guerra aperta nelle strade tra i clan rivali. Tuttavia, il silenzio è destinato a finire: Rosa Ricci e gli altri detenuti vengono finalmente a conoscenza della morte della donna. Questo evento segna la fine di un'era per il clan nemico dei Ricci e lascia un vuoto di potere pericoloso, complicando ulteriormente la posizione di Rosa in un momento già drammatico per la sua vita.

Confronto tra le ombre: il segreto di Carmela e Rosa

Rosa intuisce immediatamente che dietro la morte di Donna Wanda c'è la mano di Carmela. Approfittando della sua permanenza in ospedale per vegliare su Tommaso, Rosa ottiene il permesso di fare una telefonata, ufficialmente diretta a sua madre; in realtà, compone il numero di Carmela, esigendo un incontro immediato. Le due si ritrovano faccia a faccia nel grigiore delle scale di emergenza dell'ospedale, lontano da occhi indiscreti.

Rosa accusa apertamente l'amica di aver agito di testa propria, scatenando una spirale di violenza incontrollabile. Carmela non si tira indietro e confessa l'omicidio: ammette di aver dato lei l'ordine di eliminare Donna Wanda, giustificando il gesto come una necessaria mossa di difesa.

Secondo Carmela, la matriarca dei Di Salvo aveva già tentato di ucciderla in passato e lo avrebbe fatto di nuovo alla prima occasione: "O lei, o me", è la sua fredda logica. Rosa, tuttavia, non accetta questa giustificazione: stanca di vedere scorrere il sangue, ribadisce che si sarebbe dovuto agire diversamente, cercando una via d'uscita da quel ciclo infinito di vendette. Il confronto si chiude con un monito gelido di Carmela che, prima di dileguarsi, sibila a Rosa di non dimenticare mai le sue origini e di comportarsi da vera Ricci.

Nuovi inizi e vecchi amori: Massimo, Maria e il fantasma di Carmine

Mentre la guerra tra i clan infuria, il Comandante Massimo cerca di costruire un’oasi di sicurezza.

Profondamente preoccupato per l'incolumità di Maria, la madre di Rosa, decide di ospitarla nella sua nuova casa, dove si è appena trasferito. Tra i due è nata una relazione sincera e Massimo appare visibilmente innamorato, deciso a proteggere la donna che ama dalle terribili conseguenze del conflitto criminale.

Sul fronte dell'ospedale, arriva finalmente una notizia incoraggiante: Tommaso è fuori pericolo. Rosa, sollevata e sinceramente legata al ragazzo che le ha salvato la vita, non nasconde il suo affetto per lui. Tuttavia, in un momento di confidenza con la madre, Rosa rivela una verità tormentata: nonostante tutto, nel suo cuore ci sarà sempre e solo Carmine. Maria, cogliendo l'inquietudine della figlia, le suggerisce di recarsi nel luogo dove Carmine potrebbe trovarsi per il riconoscimento del corpo di Donna Wanda.

Per Rosa è un colpo al cuore: non vede Carmine dal giorno del loro mancato matrimonio, quando fuggì prima di varcare la soglia della chiesa, e l'idea di incrociare di nuovo il suo sguardo riapre una ferita mai rimarginata.

La fine di Don Gabriele Di Salvo

L'uscita dal carcere di Don Gabriele Di Salvo, che ha ottenuto un permesso speciale per partecipare al funerale della moglie Donna Wanda, sembrava destinata a ristabilire le vecchie gerarchie. Tuttavia, il boss sottovaluta l'ambizione di Simone Caramitti. Durante un pranzo che avrebbe dovuto sancire la loro alleanza, Don Gabriele umilia il ragazzo, ricordandogli il suo ruolo subordinato, pur accettando di arruolarlo tra i suoi uomini per sferrare l'attacco definitivo contro i Ricci.

Ma Simone non ha intenzione di restare nell'ombra. In un gesto di ribellione improvviso e spietato, il ragazzo estrae la pistola e uccide Don Gabriele senza esitazione, ponendo fine alla vita del boss proprio nel giorno dell'estremo saluto alla moglie. Con questo omicidio, Simone rompe ogni legame con il passato e si propone come il nuovo, imprevedibile leader pronto a fare di testa propria, trasformando il vuoto di potere dei Di Salvo in una mina vagante per tutta Napoli.

Alfonso Capuozzo: il volto di Simone

Alfonso Capuozzo, classe 2006, interpreta lo spietato Simone Caramitti. Ex pizzaiolo con la passione per il bodybuilding e le arti marziali, Alfonso è un fan storico di Mare Fuori e descrive il debutto come un sogno che si realizza. Nonostante la crudeltà del suo personaggio, nella vita reale è un ragazzo d'oro: legatissimo alla famiglia, lavora per garantire un futuro solido alla sorella minore.