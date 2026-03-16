Negli ultimi giorni sono circolate con insistenza indiscrezioni riguardanti la figura di Gian Luca Pelloni Bulzoni, già segretario personale e manager di Raffaella Carrà. Si ipotizza che Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 e residente a Roma, dove gestisce la Arcoiris Edizioni Musicali, fosse un possibile figlio adottivo segreto dell'artista e abbia avuto un ruolo di primaria importanza nella sua vita professionale e personale.

Il presunto figlio adottivo e il contenzioso

Le notizie emerse fanno riferimento a una presunta adozione di Pelloni Bulzoni da parte di Raffaella Carrà.

Tuttavia, non risultano conferme ufficiali o fonti giuridiche che attestino tale legame. L’argomento è tornato alla ribalta in seguito a un contenzioso giudiziario con una società spagnola, relativo al musical teatrale "Ballo ballo".

Per tale opera, Gian Luca Pelloni Bulzoni avrebbe richiesto l’inibitoria alla realizzazione, distribuzione, pubblicizzazione e rappresentazione, a causa dell'assenza del suo consenso. Questa azione ha riacceso l'interesse sul suo rapporto con l'artista.

Il legame professionale e le questioni ereditarie

Gian Luca Pelloni Bulzoni ha lavorato per anni al fianco di Raffaella Carrà, instaurando con lei un rapporto di fiducia e collaborazione. Faceva parte della cerchia ristretta di persone vicine all’artista.

Nonostante ciò, non ci sono conferme ufficiali riguardo a un suo ruolo di erede legittimo o a un’adozione formale.

La vicenda ha suscitato un notevole interesse, soprattutto per le possibili e significative implicazioni legali e patrimoniali che ne deriverebbero. Al momento, però, non risultano elementi certi e verificati che possano attribuire a Pelloni Bulzoni la titolarità dei diritti sulle opere e sull’immagine di Raffaella Carrà.