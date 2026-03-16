Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma da lunedì 23 a domenica 29 marzo in prima visione sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Romulo chiederà perdono a Pia dopo gli ultimi scontri che li avevano visti protagonisti. Maria, invece, continuerà a non fidarsi di Petra, che apparirà gentile con tutto lo staff.

Catalina incoraggia Romulo a chiedere perdono a Pia

Lisandro continuerà a screditare tutti i componenti della famiglia Lujan ma sopratutto Curro dopo aver scoperto che è diventato un semplice valletto.

Eugenia, invece, prenderà possesso della stanza da letto di Lorenzo.

Leocadia, a questo punto, informerà il capitano de La Mata che dovranno prestare la massima attenzione almeno finché Lisandro sarà a La Promessa.

Catalina, intanto, spronerà Romulo a fare pace con Pia dopo gli ultimi dissidi nati a causa di Emilia. Il maggiordomo troverà il coraggio di chiedere perdono alla domestica, che accetterà apparendo molto emozionata.

Maria non crede alla redenzione di Petra

Le anticipazioni settimanali della soap opera spagnola rivelano che Lope e Curro torneranno alla gioielleria dove faranno un incontro inaspettato. L'ex baronetto incontrerà Esmeralda, la quale dimostrerà di conoscerlo.

Successivamente Tono pregherà Manuel di chiamare al presunto uomo di legge che si sta occupando del furto del denaro e dell'auto di Alonso.

Infine Maria non crederà alla redenzione di Petra mentre Eugenia farà perdere le proprie tracce, facendo preoccupare tutti.

Leocadia e Lorenzo uniscono le forze per mandare Eugenia in sanatorio

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà marzo su Rete 4, il ritorno di Eugenia ha infastidito Lorenzo. La donna ha detto a Leocadia di conoscere l'identità del padre di Angela. Eugenia ha poi fatto la conoscenza dei gemelli di Catalina, notando una strana somiglianza con Curro. Allo stesso tempo, Leocadia ha stretto un'alleanza con Lorenzo per difendersi dalle minacce di Eugenia. La donna ha accettato di parlare con Alonso della salute mentale della sorella di Cruz per farla tornare in sanatorio.

Catalina e Adriano, invece, hanno ultimato i preparativi di nozze mentre Manuel ha mandato Tono a recuperare un macchinario, affidandogli molto denaro. Petra ha notato Maria e Samuel scambiarsi un tenero bacio. Curro e Lope, intanto, hanno chiesto del denaro a Vera e Angela per poter andare a giocare al casinò ed incontrare Basilio. Angela ha deciso di prendere i soldi da Leocadia per poi consegnarli a Curro, pregandolo di portarla con sé. Infine Romulo è apparso furioso con Pia, rea di aver indagato sul suo passato con Emilia, la nuova infermiera della tenuta.