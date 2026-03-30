Il concerto di Rosalía, attesissimo evento al Forum di Assago, è stato improvvisamente interrotto a causa di una grave intossicazione alimentare che ha colpito l'artista catalana. A seguito di questo imprevisto, gli organizzatori hanno prontamente annunciato che il prezzo dei biglietti sarà rimborsato integralmente, inclusi i diritti di prevendita, offrendo una soluzione chiara e tempestiva ai fan. La decisione è stata comunicata ai possessori dei tagliandi attraverso email inviate dai principali circuiti di vendita, tra cui Ticketmaster e TicketOne.

Modalità e Tempistiche del Rimborso

Il processo di rimborso coprirà l'intero costo del biglietto e i diritti di prevendita, che ammontano al 15% del valore nominale. È importante sottolineare che dal rimborso saranno escluse le commissioni di servizio, eventuali spese di consegna e la polizza ‘Biglietto Protetto’, qualora fosse stata acquistata. La restituzione del denaro avverrà in maniera automatica, direttamente sulla stessa modalità di pagamento utilizzata in fase di acquisto, semplificando la procedura per la maggior parte degli acquirenti. Per coloro che hanno effettuato l'acquisto tramite circuiti specifici, come Cdd o Cgc, saranno fornite ulteriori e dettagliate istruzioni via email per completare la pratica.

I rimborsi saranno processati a partire dal 7 aprile e la possibilità di richiederli si estenderà fino al 30 giugno 2026, garantendo un ampio lasso di tempo per la gestione.

Le Scuse dell'Artista e la Ripresa del Tour

Durante la serata dell'interruzione, Rosalía si è rivolta al pubblico presente, esprimendo le sue sincere scuse e spiegando di aver subito una grave intossicazione alimentare che le impediva di proseguire l'esibizione. L'artista ha manifestato il suo profondo dispiacere e il desiderio di poter tornare in futuro per esibirsi in condizioni migliori. Nonostante l'incidente di Milano, la tournée di Rosalía ha ripreso il suo corso con nuove date in altre città europee, per poi proseguire negli Stati Uniti e in America Latina, confermando l'impegno dell'artista verso i suoi fan a livello globale.

Per quanto riguarda i possessori di biglietti VIP, è stato specificato che riceveranno il rimborso unicamente per la parte relativa all'ingresso, poiché gli altri servizi inclusi nel pacchetto sono stati considerati fruiti indipendentemente dall'interruzione dello spettacolo principale.

Le modalità di rimborso sono state definite con l'obiettivo di garantire la massima trasparenza e tutela per tutti i fan che avevano acquistato i biglietti per l'evento annullato, dimostrando attenzione e rispetto nei confronti del pubblico.