"È falsa come Giuda", queste le dichiarazioni di Antonella Elia nel post puntata del Grande Fratello Vip in merito alla rivalità con Adriana Volpe. La showgirl si è ritrovata in camera con alcune concorrenti e ha ribadito che non riesce a fidarsi della coinquilina poiché nella precedente esperienza al reality si è sentita tradita dal comportamento della 52enne.

Antonella vs Adriana

Terminata la diretta del GFVip, Antonella Elia si è ritrovata in camera con Ibiza Altea e Barbara Prezia. Quest'ultima ha cercato di capire le motivazioni dell'astio fra le due coinquiline e ha aperto anche all'ipotesi di un possibile chiarimento all'interno del reality show.

Al contrario Antonella è sembrata avere le idee piuttosto chiare: "Parlare di up and down è l'equivalente di una persona folle. Io e lei non ci conosciamo, non siamo mai state amiche è tutta una presa in giro". E ancora: "Con lei non c'è niente da chiarire perché è falsa come Giuda, una moneta da 3€. Lei ti usa quando le fa comodo e poi ti getta".

Antonella Elia non vuole vincere il #gfvip ma fare la storia, sta spillando dopo due ore di trasmissione senza troppo buonismo



Adriana volpe ci farà la vittima sei mesi per questa cosa quando ha iniziato anche lei dopo un’ora entrata a parlare male



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Il precedente

Antonella Elia e Adriana Volpe hanno già affrontato un'esperienza sotto i riflettori del GFVip nell'edizione 2020.

La convivenza forzata tra le due fu caratterizzata da diversi litigi anche piuttosto forti. Alla showgirl piemontese non sarebbe piaciuto l'atteggiamento della coinquilina in merito a certe dinamiche. Va precisato che nel momento in cui Volpe fu costretta ad abbandonare il gioco per un grave lutto, Antonella fu la prima ad andare da lei e piangere per la triste notizia. Lontano dai riflettori però fra le due ci sono stati altri botta e risposta e quindi non c'è mai stata l'occasione per chiarire.

Cosa pensano gli spettatori

Su X, gli utenti sembrano avere preso una posizione nei confronti delle due concorrenti.

Un utente ha affermato: "Mi dispiace ma Antonella Elia ha ragione nei confronti di Adriana Volpe".

Un altro utente: "Antonella Elia non vuole vincere il programma ma fare la storia, sta spillando dopo due ore di trasmissione senza troppo buonismo. Adriana farà la vittima per mesi per questa cosa quando in realtà ha iniziato lei dopo un’ora entrata a parlare male". Uno spettatore ha cercato di spiegare i motivi dell'astio fra le due concorrenti, mentre un altro ha aggiunto: "Antonella Elia è veramente acida". Infine c'è chi ha affermato: "So già che le loro litigate ci intratterranno da qui alla fine del programma".