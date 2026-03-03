‘Gloria’, il tv movie con Sabrina Ferilli protagonista, torna in onda su Rai 1. La pellicola vede l’attrice romana interpretare il ruolo di Gloria Grandi, un’ex diva del cinema italiano che tenta di riconquistare la scena dopo anni di lontananza dai riflettori. La storia si sviluppa attorno a questo personaggio, una donna che ha conosciuto il successo ma che ora si trova a dover affrontare nuove sfide, sia personali che professionali. La messa in onda è prevista per la serata del 3 marzo sulla rete ammiraglia Rai.

‘Gloria’: la trama e i personaggi principali

Il film racconta il percorso di Gloria Grandi, interpretata da Sabrina Ferilli, che dopo un periodo di declino professionale cerca di rilanciare la propria carriera. Nel cast, accanto all’attrice principale, figurano attori noti del panorama televisivo italiano, tra cui Massimo Ghini. La narrazione si concentra sulle difficoltà che Gloria incontra nel mondo dello spettacolo, esplorando le sue relazioni complicate e la sua ricerca di una seconda possibilità. Il racconto si sviluppa attraverso momenti di profonda introspezione e situazioni che mettono in luce la forza e la fragilità della protagonista.

Il ritorno di Sabrina Ferilli in un ruolo intenso

Sabrina Ferilli torna a interpretare un ruolo intenso e complesso, confermando la sua notevole versatilità come attrice. Il film offre uno sguardo privilegiato sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo, mostrando le sfide che una donna matura deve affrontare per riaffermarsi in un ambiente particolarmente competitivo. La presenza di Massimo Ghini aggiunge ulteriore spessore alla narrazione, rendendo questo tv movie un appuntamento atteso dal pubblico di Rai 1.

Chi è Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate del cinema e della televisione italiana. Nata a Roma, ha esordito artisticamente negli anni Ottanta e ha ottenuto numerosi riconoscimenti per le sue interpretazioni, sia in commedie che in ruoli drammatici.

Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato con registi di rilievo, conquistando il pubblico grazie alla sua presenza scenica e alla sua capacità di interpretare personaggi complessi e sfaccettati.