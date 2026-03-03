Stefano Rastelli, ex compagno di Romina Carrisi è intervenuto in un'intervista all'AdnKronos per esprimere il proprio dissenso in merito alle affermazioni rilasciate dalla figlia di Al Bano e Romina Power durante la sua partecipazione alla trasmissione televisiva ‘Verissimo’. L’uomo ha definito “inaccettabili” le accuse che gli sono state rivolte da Romina nel corso dell’intervista, sottolineando come la sua versione dei fatti sia nettamente diversa da quella presentata pubblicamente.

Le dichiarazioni di Romina Carrisi a ‘Verissimo’

Nel corso della sua ospitata a ‘Verissimo’, Romina Carrisi ha scelto di parlare apertamente della conclusione della sua relazione con l’ex compagno, condividendo alcuni dettagli che hanno suscitato reazioni piuttosto forti.

"Con il padre di Axel purtroppo non siamo riusciti a trovare un punto d'incontro che ci potesse permettere di andare avanti come coppia. Per un anno ci abbiamo provato a rimanere uniti per nostro figlio ma purtroppo abbiamo troppe incompatibilità caratteriali per poter prometterci amore eterno". E ancora: "Vedo il rapporto che ha mia sorella con il marito. Non si dovrebbe mai comparare la propria relazione, il proprio vissuto a quello di un'altra persona, però ho notato che c'erano dei fattori che per me sono importanti e che erano molto diversi nelle dinamiche tra me e il mio ex compagno e tra mia sorella e suo marito. E le volevo anche io"

La replica dell’ex compagno e le reazioni del pubblico

All'AdnKronos parla Stefano Rastelli, regista televisivo ed ex compagno di Romina Carrisi: “Mi trovo costretto a replicare per tutelare i miei tre figli.

È per me inaccettabile sentire dalla mia ex compagna che le avrei mancato di rispetto. Io fino all’ultimo ho provato a tutelare lei, nostro figlio e la nostra relazione” e ancora: "Negli ultimi 12 mesi difficilissimi sono stato oggetto di provocazioni continue mai raccolte… e ho lottato con tutte le mie forze per tenere in piedi una famiglia. Speravo ogni giorno in un cambiamento da parte sua, salvo poi arrendermi quando ho capito che lei non vedeva nulla di sbagliato nei suoi comportamenti". Sul paragone con il rapporto che ha la sorella con il marito, fatto da Carrisi a Verissimo, risponde Rastelli: "L’amore, si sa, finisce – sottolinea - ma si può e si deve trasformare in una cosa forse ancor più grande che si chiama famiglia dove si va tutti dalla stessa parte.

Questa cosa tra noi non è successa per alcuni, colpevoli, egoismi! La mia colpa è quella di non essere riuscito a farle capire il significato della parola famiglia. Lo dimostra il fatto che lei non perde occasione di mettere a paragone le famiglie, come accaduto in trasmissione con quella della sorella".