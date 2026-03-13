Oggi, 13 marzo, Helena Prestes ha emozionato tutto il suo fandom con una dedica a sorpresa a Javier Martinez. Su Instagram, infatti, la modella ha pubblicato il video di un abbraccio con il fidanzato e lo ha definito "tutto quello che sognava quando era una bambina". Il pallavolista si è detto stupito da questo dolce gesto, ma anche i sostenitori della coppia lo hanno commentato con commozione.

La mossa di Helena che spiazza

Helena e Javier sono sempre più innamorati, e lo hanno confermato anche poche ore fa scambiandosi dediche e dolci parole sui social.

La modella, in particolare, ha voluto sorprendere il fidanzato con un video che ha pubblicato su Instagram, un breve filmato di un abbraccio che si sono scambiati sul balcone di casa.

"Casa è... diventare ciò di cui la piccola me aveva bisogno", ha scritto Prestes nella didascalia del post che ha commosso sia Martinez che tutti i loro fan.

La reazione di Javier

Questo post di Helena ha ricevuto migliaia di "mi piace" e altrettanti commenti in poche ore, ma ovviamente a colpire tutti è stato quello che ha scritto Javier quando lo ha visto per la prima volta.

"Non me l'aspettavo", sono le parole che Martinez ha affiancato a tre emoji con gli occhi a cuore.

Stando a quello che è emerso, Prestes avrebbe fatto questa dedica al fidanzato senza dirgli nulla, e ciò spiegherebbe la reazione sorpresa ed emozionata di lui.

Il repost 🫠il commento 🫠quel bellissimo reel con la foto di copertina 🫠 morta sono😭😭❤️❤️ pic.twitter.com/lmBIdnxYlf — Titty💫 (@Lara1492) March 13, 2026

I commenti dei fan sui social

L'amore che lega Helena e Javier continua ad emozionare le tantissime persone che li seguono sia singolarmente che come coppia da più di un anno.

"Sono in lacrime", "Il post di lei, il commento di lui, la foto di copertina, è tutto bellissimo", "Sono e saranno sempre gli unici per me", "Pura magia", "La bellezza di questi due è inspiegabile", "Solo chi guarda con gli occhi dell'amore riesce a vedere cosa sono realmente", "Fanno sognare", "Stupendi", "Fanno bene al cuore", "Li adoro", "Immensi", "Incantevoli", "La loro semplicità è contagiosa", "Sono autentici e per questo piacciono così tanto", "I miei preferiti", "Fiera di averli scelti dal primo giorno", "Un amore da favola", "Mi commuovo ogni volta", "Perfetti", si legge su X in queste ore.