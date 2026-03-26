Stefano De Martino ha dominato la serata televisiva del 25 marzo, portando il suo show, ‘Stasera Tutto è Possibile’, in onda su Rai 2, al vertice degli ascolti televisivi del prime time. Il format, che ha visto il conduttore protagonista, ha catturato l'attenzione di una media di 2.150.000 spettatori, conquistando un notevole 16% di share. Questo risultato ha permesso a Rai 2 di superare le proposte delle principali reti concorrenti, consolidando la sua posizione nella fascia serale e confermando la capacità di De Martino di attrarre un pubblico ampio e diversificato.

‘Stasera Tutto è Possibile’ leader nel prime time

Nel confronto diretto con gli altri programmi trasmessi nella stessa serata, ‘Stasera Tutto è Possibile’, noto anche come ‘Step’, si è imposto con decisione. Ha battuto ‘Vanina – Un Vicequestore a Catania’, proposto da Canale 5, che ha registrato 1.933.000 spettatori con il 13,8% di share. Anche Rai 1, con la serie ‘Morgane – Detective Geniale’, si è fermata a 1.436.000 spettatori e un 9,2% di share. Tra gli altri appuntamenti serali, ‘Chi l’ha Visto?’ su Rai 3 ha raggiunto 1.326.000 spettatori (8,6%), mentre ‘Le Iene’ su Italia 1 hanno totalizzato 1.139.000 spettatori (9,2%).

Eccellenti performance anche nell'access prime time

La serata del 25 marzo ha riservato a Stefano De Martino un ulteriore successo, questa volta nell'access prime time.

Il suo programma ‘Affari Tuoi’ ha ottenuto un risultato di grande rilievo, registrando 4.933.000 spettatori e uno share del 23,3%. Questa performance ha permesso di superare, seppur di misura, ‘La Ruota della Fortuna’ di Canale 5, che ha raccolto 4.901.000 spettatori con il medesimo 23,3% di share. Analizzando gli ascolti delle altre reti nella stessa fascia oraria e nel prime time, ‘La Giusta Distanza’ su La7 ha interessato 813.000 spettatori (4,7%), ‘Realpolitik’ su Rete 4 ha segnato 625.000 spettatori (4,9%), ‘4 Ristoranti’ su Tv8 ha totalizzato 268.000 spettatori (1,9%) e ‘Anni Settanta – Terrore e Diritti’ sul Nove ha registrato 166.000 spettatori (1,1%).

Stefano De Martino: un protagonista della stagione televisiva

I risultati eccezionali ottenuti da Stefano De Martino con ‘Stasera Tutto è Possibile’, o ‘Step’, e ‘Affari Tuoi’, confermano il suo ruolo di protagonista indiscusso nell'attuale stagione televisiva. La sua proposta di intrattenimento continua a riscuotere un ampio consenso, dimostrando una notevole capacità di coinvolgere il pubblico e di mantenere alta l'attenzione sui programmi da lui condotti. Questo elemento distintivo lo rende una figura di spicco nel panorama televisivo contemporaneo.