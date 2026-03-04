Stefano De Martino è pronto a tornare alla conduzione di “Stasera tutto è possibile”, il comedy show di Rai 2 giunto alla sua dodicesima edizione. L’appuntamento è fissato per oggi, mercoledì 4 marzo 2026, alle 21.20, dall’Auditorium Rai di Napoli. La puntata inaugurale, intitolata “Step Back”, vedrà la presenza fissa di Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. A loro si aggiungerà, in alcune puntate, la partecipazione di Biagio Izzo. Tra le novità di quest’anno, spiccano le imitazioni di Claudio Lauretta, che aprirà la serata nei panni di Gerry Scotti, e le consuete performance di Vincenzo De Lucia.

Ospiti e giochi della prima puntata

La prima puntata accoglierà ospiti del calibro di Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani e Mariasole Pollio. I volti noti si cimenteranno nei giochi iconici del programma, tra cui la celebre “Stanza inclinata”, caratterizzata da un pavimento inclinato di 22,5 gradi, e i classici “Rubagallina”, “Segui il labiale” e “Rumori di mimo”. La serata promette sorprese e momenti di puro divertimento, in linea con lo spirito del format.

Elementi ricorrenti e confermati

Confermati anche il dj Claudio Cannizzaro e la mascotte Panda, ormai elementi distintivi e amati del programma. La formula di “Stasera tutto è possibile” rimane fedele alla sua tradizione: ogni puntata è dedicata a un tema specifico, non prevede vincitori né vinti, e si basa sull’improvvisazione e sul divertimento degli ospiti in studio.

L’obiettivo è garantire un’ora di spensieratezza e risate al pubblico.

Stefano De Martino alla guida del programma

Stefano De Martino, conduttore televisivo e personaggio poliedrico, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come ballerino nel talent show “Amici”. Dal 2019 è alla guida di “Stasera tutto è possibile”, raccogliendo il testimone dalle prime edizioni condotte da Amadeus. Il programma, adattamento del format francese “Vendredi, tout est permis”, ha consolidato il suo successo anno dopo anno, grazie alla conduzione carismatica di De Martino e alla forte complicità con il cast fisso, elementi che ne decretano la formula vincente.