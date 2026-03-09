Steve Carell torna sul piccolo schermo con “Rooster”, una nuova serie dramedy disponibile da oggi su HBO Max Italia. L’attore interpreta Greg, uno scrittore di bestseller da spiaggia che attraversa una profonda crisi personale, segnata dalla fine del matrimonio e da un rapporto fragile con la figlia Katie, interpretata da Charly Clive. L’occasione per un riavvicinamento si presenta quando l’università in cui Katie insegna invita Greg per un incontro. Quella che doveva essere una breve visita si trasforma in una permanenza prolungata, durante la quale padre e figlia tentano di ricucire un legame complesso e a tratti distante.

Il contesto creativo e i temi centrali

“Rooster” nasce dalla collaborazione tra Bill Lawrence, già creatore di serie di successo come Scrubs, Ted Lasso e Shrinking, e Matt Tarses. I due autori hanno voluto raccontare una storia che riflettesse le dinamiche reali tra padri e figlie adulte: “A volte tu vuoi far parte della loro vita più di quanto loro vogliano che tu ci sia”, ha spiegato Lawrence, evidenziando la naturale difficoltà nel bilanciare il desiderio di vicinanza con lo spazio necessario all’altro. Il tema della solitudine emerge come filo conduttore della narrazione: Greg ha costruito la sua intera carriera attorno a un alter ego letterario, Rooster, che rappresenta l’uomo che vorrebbe essere.

La distanza tra la sua identità reale e quella del suo personaggio letterario alimenta la narrazione e la sua crisi personale.

Un cast corale e un tono equilibrato

Oltre ai protagonisti Steve Carell e Charly Clive, il cast di “Rooster” include attori del calibro di Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley e Lauren Tsai. Carell ha sottolineato il clima collaborativo che ha caratterizzato le riprese, paragonandolo all’esperienza vissuta sul set di The Office: “Un cast corale in cui nessuno era più importante degli altri”. Il tono della serie riesce a mescolare sapientemente momenti di umorismo con sequenze di profonda introspezione, presentando un protagonista consapevole, ironico e sfaccettato, capace di suscitare empatia nello spettatore.

“Rooster” si inserisce nel filone delle dramedy che esplorano le relazioni familiari con delicatezza e umorismo, offrendo un ritratto autentico di un padre che cerca un nuovo equilibrio nella sua vita adulta e nel suo rapporto con la figlia.