Il programma di punta di Canale 5, ‘Scherzi a parte’, ha dominato la prima serata del 23 marzo 2026, conquistando un notevole 22,5% di share e attirando l'attenzione di 2.969.000 telespettatori. La trasmissione, condotta da Max Giusti, si è affermata come la più seguita tra le principali emittenti televisive italiane, superando nettamente la concorrenza e confermando la sua leadership negli ascolti.

Ascolti della prima serata: il trionfo di ‘Scherzi a parte’

La puntata del 23 marzo ha visto ‘Scherzi a parte’ imporsi con decisione sugli altri programmi in onda.

Su Rai1, il film ‘Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio’ ha registrato 3.306.000 spettatori, pari al 19,6% di share. Su La7, ‘Propaganda Live’ ha totalizzato 1.357.000 spettatori con il 9,8%. Rai3 ha proposto ‘Lo Stato delle Cose’, seguito da 937.000 persone (6,1%), mentre Italia 1, con il film ‘The Transporter’, ha raggiunto 1.104.000 spettatori e il 5,8%. Rete 4 ha trasmesso ‘Quarta Repubblica’, ottenendo 526.000 spettatori e il 4% di share. Tra le altre proposte, su Tv8 ‘The Equalizer 3 – Senza tregua’ ha registrato 597.000 spettatori (3,4%), Rai2 con ‘Tg2 Speciale – Referendum Giustizia’ ha segnato 494.000 spettatori (2,5%) e sul Nove ‘Via dall’incubo’ ha raggiunto 243.000 spettatori (1,5%).

Dettagli sull'edizione 2026 e l'access prime time

Nella strategica fascia dell’access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha conquistato 5.357.000 spettatori e il 24,2% di share. Su Rai1, ‘Cinque Minuti’ ha totalizzato 4.707.000 spettatori (22,2%), seguito da ‘Affari Tuoi’ con 5.067.000 spettatori (22,7%). L’edizione 2026 di ‘Scherzi a parte’, sotto la guida di Max Giusti, ha introdotto diverse novità, tra cui un logo completamente rinnovato. Le registrazioni si sono svolte presso lo studio 20 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, con Melina Martello nel ruolo di voce narrante degli scherzi. La puntata del 23 marzo ha visto la partecipazione di ospiti di rilievo come Alessia Marcuzzi, Simona Ventura e Rosa Chemical, contribuendo al successo della serata.

Il programma, la cui prima edizione risale al 1992, continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano, dimostrando la sua costante capacità di attrarre un vasto pubblico attraverso le sue numerose edizioni.