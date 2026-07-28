Raffaella Griggi è stata ufficialmente nominata nuova conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’, lo storico programma di Rai3. La decisione è stata comunicata dal direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini, al Comitato di redazione. Griggi prenderà il timone della trasmissione dal 23 settembre, raccogliendo l’eredità lasciata da Federica Sciarelli.

Il nuovo assetto di "Chi l'ha visto?"

Nella prossima stagione di ‘Chi l’ha visto?’, oltre alla conduzione principale di Raffaella Griggi, sono previsti spazi in studio anche per altri volti noti del programma.

Francesco Paolo Del Re, Chiara Cazzaniga e Veronica Briganti, inviati storici, avranno ruoli di rilievo durante le puntate. Questa scelta valorizza l'esperienza interna, mantenendo continuità e introducendo nuove dinamiche nella conduzione.

Il percorso professionale di Raffaella Griggi

La carriera professionale di Raffaella Griggi, nata a Genova nel 1973, l'ha vista diventare giornalista professionista nel 2020. Ha iniziato nella carta stampata con l'edizione ligure di Repubblica e con emittenti locali come Primocanale e Telenord, seguendo anche il G8 di Genova nel 2001. Ha poi lavorato per Sky Tg24, TgLa7, Mediaset e Rai1, partecipando a programmi quali ‘La vita in diretta’ e ‘UnoMattina’. Dal 2017 è parte della squadra di ‘Chi l’ha visto?

’, dove si è occupata di numerosi casi di cronaca nera e servizi di approfondimento, tra cui l'intervista a Salvatore Parolisi e l'omicidio di Giulia Cecchettin.

Profilo e autorevolezza di Raffaella Griggi

Oltre all’attività giornalistica, Raffaella Griggi ha un passato da pallavolista in serie B. Appassionata di sci e tifosa della Sampdoria, si è distinta per la sua autorevolezza e credibilità nel trattare casi complessi. In circa nove anni a ‘Chi l’ha visto?’, ha conquistato la fiducia del pubblico e della redazione, ottenendo l'incarico di conduttrice principale. La sua nomina è il riconoscimento di un percorso professionale e umano caratterizzato da serietà e competenza.