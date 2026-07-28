Temptation Island ha dominato la prima serata televisiva, registrando un successo di ascolti. Il reality di Canale 5 ha catturato l'attenzione di 4.390.000 spettatori, raggiungendo il 34% di share. Questo risultato lo ha posizionato come il programma più visto del prime time, superando nettamente le altre proposte.

Ascolti delle altre reti in prima serata

In prima serata, gli ascolti delle altre reti sono stati i seguenti: su Rai1, la replica de ‘Il giovane Montalbano’ ha totalizzato 2.020.000 spettatori (14,3% di share). Italia 1, con il film ‘I predoni’, ha raccolto 776.000 spettatori (5,1%).

Su Rete4, ‘Zona Bianca’ ha registrato 580.000 spettatori (4,9%). Rai2, con ‘Ritorno in Paradiso’, ha ottenuto 550.000 spettatori (3,7%). La7 ha trasmesso ‘Lenin – Cronaca di un Mistero’, seguito da 492.000 spettatori (3,1%). Su Rai3, ‘Filorosso’ ha registrato 417.000 spettatori (3,1%). Sul Nove, ‘Little Big Italy’ ha segnato 324.000 spettatori (2,1%), mentre su Tv8 il film ‘The Karate Kid – Per vincere domani’ ha raggiunto 298.000 spettatori (2,1%).

Canale 5 leader anche nell'access prime time

Anche nell’access prime time, Canale 5 ha mantenuto la sua leadership. Il game show ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.649.000 spettatori e un 28,2% di share. Rai1, con ‘L’Eredità Summer’, si è attestata a 2.599.000 spettatori (15,8%).

Questi dati ribadiscono l'attrattiva dei programmi di Canale 5, con performance elevate in entrambe le fasce.

Il successo di ‘Temptation Island’ e degli altri programmi di Canale 5 conferma la preferenza del pubblico per reality show e format di intrattenimento, consolidando la loro rilevanza nel panorama televisivo nazionale.