Da diverse ore sul web si sta parlando molto di un' inaspettata mossa che Ida Platano ha fatto sui social: a distanza di molti anni dalla fine della loro storia d'amore, la dama di Uomini e donne ha iniziato a seguire Riccardo Guarnieri su Instagram. Se tra i fan del programma c'è entusiasmo e curiosità per quello che potrebbe accadere in futuro, il cavaliere pugliese non ha ancora contraccambiato il "follow" dell'ex fidanzata.

La mossa di Ida che fa discutere

Perché Ida ha iniziato a seguire Riccardo su Instagram? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da quando qualcuno ha notato il "follow" della parrucchiera all'ex a distanza di tanti anni dalla loro rottura.

La mossa di Platano sta facendo discutere perché è arrivata all'improvviso e soprattutto in un periodo in cui dovrebbe essere single, infatti sul web c'è già chi sta fantasticando su un possibile ritorno di fiamma con Guarnieri.

A frenare l'entusiasmo della maggior parte degli spettatori del dating-show, però, è la "non reazione" del cavaliere al gesto della dama.

Ad oggi, 30 marzo, Riccardo non ha ancora ricambiato il "follow" a Ida e ciò potrebbe voler dire che non intende alimentare le speranze di chi vorrebbe rivederli in coppia.

L'entusiasmo dei fan di Uomini e donne

Da quando sul web si è diffusa la notizia che Ida ha iniziato a seguire Riccardo su Instagram, molti fan di Uomini e donne si sono esposti per commentarla con gioia e un pizzico di nostalgia.

"Non mi illudete", "Ma cosa sta succedendo questa primavera?", "In che senso?", "Gli Idardo vivono", "Cosa vuol dire?", "Ida spiegaci", "Prima Giorgio si ripropone a Gemma, ora Ida a Riccardo, che meraviglia", "Questo è clamoroso", "Non ci credo", "Ida facci sognare", "Torneranno insieme?", si legge su X in queste ore.

La vita privata lontano dai riflettori

Ida e Riccardo mancano dagli studi di Uomini e donne da diversi anni: lei è andata via perché non si sentiva pronta a nuove conoscenze, lui per amore di una ragazza con la quale ha fatto coppia per molto tempo.

Se la parrucchiera si espone tanto sui social e anche di recente ha chiarito che non è fidanzata, del cavaliere si sa poco o nulla per via della sua estrema riservatezza.