La quinta stagione di ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore’ ha registrato un notevole successo, concludendosi con il 24,5% di share e affermandosi come il programma più visto della prima serata del 29 marzo. La fiction di Rai1, che vede protagonista Vanessa Scalera, ha catturato l'attenzione di 4.511.000 telespettatori. Questo dato conferma il forte interesse del pubblico italiano per la serie e la sua capacità di mantenere un elevato coinvolgimento fino all'ultimo episodio, consolidando la sua posizione di leadership nel panorama televisivo.

I risultati degli altri programmi in prima serata

La serata televisiva ha visto diverse proposte sulle altre reti. Su Canale 5, ‘Chi vuol essere milionario – Il torneo’ ha raggiunto 1.840.000 telespettatori, ottenendo il 12,6% di share. Italia 1 ha trasmesso ‘Le Iene presentano Inside’, che è stato seguito da 1.032.000 telespettatori, pari all’8,2%. Poco sotto, sul Nove, il programma ‘Che tempo che fa’ ha registrato l’8,1% di share con 1.566.000 telespettatori. Gli appassionati di motori hanno seguito la MotoGP Usa su Tv8, che ha intrattenuto 905.000 telespettatori, pari al 5% di share.

Altri appuntamenti serali hanno incluso ‘Fuori dal coro’ su Rete 4, che ha raccolto 681.000 telespettatori e il 4,9%, e ‘Propaganda live’ su La7, con 686.000 telespettatori e il 4,6%.

Su Rai3, ‘Presa diretta’ ha totalizzato 878.000 telespettatori e il 4,4%. Infine, su Rai2, la serata evento ‘Per sempre Gino’, dedicata al grande Gino Paoli e condotta da Pierluigi Diaco, ha segnato 510.000 telespettatori e il 3,2% di share, chiudendo il quadro delle principali proposte della prima serata.

L'andamento nella fascia access prime time

Anche nella competitiva fascia dell’access prime time, i dati hanno evidenziato una forte sfida tra le ammiraglie. Su Rai1, il programma ‘Affari Tuoi’ ha conquistato 4.790.000 telespettatori, raggiungendo il 23,5% di share. Contemporaneamente, su Canale 5, ‘La Ruota della Fortuna’ ha coinvolto 4.645.000 telespettatori, con un share del 22,7%. Questi numeri sottolineano la costante e serrata competizione tra le due principali reti televisive italiane anche nella fascia preserale, con risultati molto ravvicinati tra i rispettivi programmi di punta.

La conclusione trionfale della quinta stagione di ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore’ conferma il suo status di fiction di successo nel panorama televisivo nazionale. La serie si è distinta per la capacità di mantenere ascolti elevati e una posizione di leadership, consolidando il suo apprezzamento da parte del pubblico italiano e rafforzando il ruolo strategico delle produzioni Rai.