Gran parte della puntata di Uomini e donne che è andata in onda oggi, 23 marzo, è stata dedicata ai battibecchi tra alcune dame del parterre. Elisabetta Gigante, in particolare, si è scontrata duramente con Gemma Galgani e ha provato a zittirla alzando la voce e apostrofandola come una persona poco educata.

La lite davanti alle telecamere

Il 23 marzo Elisabetta è riapparsa negli studi di Uomini e donne e Tina l'ha fatto notare subito: "Bentornata, hai già dimenticato il tuo grande amore? Ti ci è voluto poco".

La dama ha risposto a tono all'opinionista e poi è intervenuta nella discussione che stavano avendo Marina e Stefano per dire che lui l'avrebbe cercata nel periodo in cui è stata fuori dal cast.

Gemma non ha approfittato per definire "scorretto" chi si sentirebbe al telefono violando le regole del programma, ma la dama non ha gradito queste parole e ha provato a controbattere immediatamente.

"Fammi parlare, è stato lui a chiamarmi. Io ho solo risposto. Stai zitta, mi fai esprimere un concetto?", ha tuonato la protagonista del trono Over piuttosto adirata.

Galgani ha cercato di sovrastare Gigante aumentato il volume della sua voce e interrompendola ripetutamente, così quest'ultima ha aggiunto: "Sei proprio una maleducata".

Gemma quando non ha la telecamera addosso, va ad impicciarsi in cavoli non suoi!#uominiedonne — IlMondodellaTV (@IlMondodellaTV) March 23, 2026

Il parere degli spettatori di Uomini e donne

Moltissimi fan che hanno commentato la puntata odierna di Uomini e donne sui social si sono schierati dalla parte di Elisabetta, e quindi contro Gemma.

"Quando Gemma non ha la telecamera addosso, va ad impicciarsi in cavoli non suoi", "Ma perché si mette sempre in mezzo in situazioni che non la riguardano?", "Gemma è cafona e ignorante, perché non fa parlare gli altri?", "Gemma farebbe perdere la pazienza anche a un santo", si legge su X il 23 marzo.

Le date delle prossime registrazioni

In queste ore Lorenzo Pugnaloni ha informato i fan di Uomini e donne che questa settimana non si registrerà lunedì e martedì come al solito.

La redazione, infatti, ha fissato le prossime riprese sabato 28 e domenica 29 marzo, quindi in pieno weekend.

Le anticipazioni che trapeleranno al termine di queste puntate potrebbero fare chiarezza su tante dinamiche che sono rimaste in sospeso l'ultima volta, a partire da quella con protagonisti Alessio e Debora.