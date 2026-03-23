Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 30 marzo al 4 aprile svelano che Ender e Kaya saranno alla disperata ricerca di Yigit, del quale si saranno perse completamente le tracce in seguito ad un diverbio acceso con sua madre.

Yildiz alla ricerca di un tata per Halit Can

Le anticipazioni di Forbidden Fruit delle puntate che andranno in onda da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile prendono il via dalla ricerca di Yildiz di una tata per Halit Can. Ma dopo un colloquio con un'aspirante bambinaia deciderà di rinunciare all'assunzione visto che la richiesta di stipendio sarà davvero elevata.

Yildiz, così, proporrà ad Aysel di fare da tata al suo bambino offrendole metà del compenso richiesto in precedenza.

Halit porterà Yildiz a visitare una casa che lui stesso ha acquistato per il figlio e le proporrà di tornare insieme rinunciando all'idea del divorzio. Yildiz a questo punto sarà davvero confusa e no sapendo se credere o meno alle buone intenzioni dell'uomo, si farà aiutare da Leyla a stilare una lista per mettere a confronto pregi e difetti di Halit.

Halit fa rintracciare Sahika

Intanto, Halit scoprirà che il suo nemico ha un'alleata che lui non si sarebbe mai aspettato. Così, manderà i suoi uomini in Svizzera dovrà avrà rintracciato Sahika per farla riportare in Turchia.

Yigit pretenderà da Ender e Kaya una risposta per le sue domande.

Successivamente, il ragazzo avrà un diverbio molto acceso con la madre in seguito al quale scomparirà e farà perdere le sue tracce. Quindi Ender e Kaya, disperati, si metteranno alla ricerca disperata del figlio.

Riassunto delle puntate precedenti di Forbidden Fruit

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Halit ha caciato Sahika dalla villa e al contempo ha chiesto a Yildiz di tornare in casa con il figlio. Hilmi ha fatto rapire Leyla, mentre Lila ha accettato la proposta del padre di annullare le nozze con Yigit, ma quest'ultimo si è rifiutato di firmare le carte. Infine, Halit è stato ricoverato in ospedale per disintossicarsi dopo essere stato avvelenato, e in ospedale ha visto Nidir, anche se secondo i medici si è trattato di un'allucinazione.