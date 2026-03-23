Le foto e i video che Zeudi Di Palma pubblica sui social ricevono migliaia di "mi piace", spesso più di 100.000 per un solo post. Stando a quello che si legge sul web in questi giorni, però, questi numeri sarebbero il risultato di un'operazione messa in atto da alcune persone per dare una mano all'ex Miss Italia: si dice che qualcuno comprerebbe la maggior parte di questi like arrecando un danno d'immagine alla 24enne che lavora soprattutto sulle piattaforme come Instagram, TikTok e Twitch.

L'appello dei fan di Zeudi

In questi giorni si è saputo che Zeudi sarà ospite della nuova edizione di Belve, ma ancora non si sa quando andrà in onda la sua intervista.

L'ex Miss Italia non si può ancora sbilanciare sul suo imminente ritorno in tv, quindi sta continuando a sponsorizzare prodotti sui suoi seguitissimi canali social.

Di recente, però, alcuni fan di Di Palma si sono accorti di un insolito incremento del numero di "mi piace" ai post della ragazza e lo hanno denunciato sul web.

"Da mesi qualcuno compra like fake ai post e ai reel di Zeudi, questo è un danno enorme. Le create problemi d'immagine. I brand se ne accorgono e a perderci è solo lei. Non si sa chi lo fa, ma se l'intenzione è aiutarla state ottenendo il risultato opposto. Evitate", si legge su X.

da mesi qualcuno compra like fake ai post e ai reel di zeudi ed è un DANNO enorme.. le crea solo problemi di immagine e lavorativi. i brand se ne accorgono e poi a perderci è solo lei. non si sa chi lo fa, ma se l’intenzione è aiutarla il risultato è l’opposto quindi evitate — rachele (@rachele_caps) March 21, 2026

Il supporto della community

Il presunto acquisto di like per i post di Zeudi ha animato la discussione nella sua community: da un lato c'è chi pensa che sarebbe opera degli haters, dall'altro chi è convinto che lo farebbero alcuni fan in buonafede.

"Hater o no, smettetela perché non la aiutate", "Ma chi ha tutti questi soldi da buttare?", "Instagram non dovrebbe permettere queste cose", "Non va bene se lei ci rimette per una cosa della quale non è responsabile", "Li comprano per danneggiarla o per aiutarla? Questo è il punto", "Questa gente è folle", "Se le volete bene, fermatevi", si legge su X in questi giorni.

Il premio vinto grazie ai fan

Nel corso di una live che ha fatto l'altra sera su Twitch, Zeudi ha mostrato un premio che ha vinto grazie al supporto della sua community.

"Avete votato per mesi e ogni giorno avete dimostrato quanto siamo forti insieme. Questo traguardo è nostro, grazie", ha scritto la 24enne accanto ad suo scatto con in mano il premio del Break Tudo Awards 2025.