Da giorni sul web si vocifera che Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sarebbero lasciati, e loro non si sono ancora esposti né per confermare né per smentire queste chiacchiere. Lorenzo Pugnaloni, inoltre, sostiene che tra il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne non ci sarebbe mai stato nulla se non interessi lavorativi e volontà di farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Le novità sulla relazione nata a Uomini e donne

Sono passati pochi mesi da quando si sono scelti davanti alle telecamere, ma Flavio e Nicole si sarebbero già detti addio.

Tra i fan di Uomini e donne c'è chi ha notato che è da molto tempo che i due non si fanno vedere insieme, un dettaglio non da poco se si considera che dopo l'uscita dal programma hanno postato parecchi contenuti di coppia.

Lorenzo Pugnaloni è convinto che il rapporto tra il tronista e la corteggiatrice sarebbe naufragato da tanto e che loro starebbero nascondendo la verità per non perdere opportunità lavorative.

"Si sono lasciati, anzi sono sempre stati una coppia fake. Perché non dicono come stanno davvero le cose?", ha scritto l'esperto di gossip sui suoi profili social.

L'indiscrezione sul silenzio dei diretti interessati

Oggi, 9 marzo, Lorenzo Pugnaloni è tornato sull'argomento e ha provato a spiegare ai fan di Uomini e donne perché Flavio e Nicole non si starebbero sbilanciando sulla loro attuale situazione sentimentale.

"Tra loro non è mai iniziata. Per lui è stato solo un modo per andare avanti nella moda e fare qualche serata. Se una conoscenza finisce, o non decolla, basta dirlo per non prendere in giro le persone", ha dichiarato il blogger.

Vite separate raccontate sui social

La scelta di Flavio è stata registrata a metà dicembre, ma lui e Nicole hanno cominciato a farsi vedere insieme un mese dopo perché la puntata è stata trasmessa in tv all'inizio di gennaio.

Le prime settimane tra i due sembrava procedere tutto a gonfie vele, infatti entrambi hanno pubblicato tante foto e video della loro quotidianità.

Da un po' di tempo a questa parte, invece, tra i due protagonisti di Uomini e donne è calato il gelo: il tronista posta contenuti di lavoro o di sport, la corteggiatrice si mostra sempre da sola o in compagnia delle amiche.